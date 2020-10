Recensione broker eToro

Vuoi fare trading online ma ti senti indeciso sulla scelta di un broker? Hai guardato in giro ma hai sentito parlare dei broker come di una truffa? Beh, forse non conosci ancora eToro uno dei migliori broker online in assoluto! In questo elaborato ti presentiamo la nostra guida, un insieme di tutte le cose più importanti che ci sono da sapere, in pratica una recensione del broker eToro.

In rete puoi notare che vi sono molti broker ma come è ovvio che sia non sono certo tutti uguali. I broker si differenziano sotto molti aspetti e ve ne sono alcuni che riescono ad offrire servizi migliori degli altri. Se siamo qui a parlare di eToro è proprio perché si presenta come uno degli intermediari più professionali e più convenienti in assoluto e vogliamo mostrarti il perché nel prosieguo di questa nostra recensione broker eToro.



Recensione broker eToro: è legale?

Se siamo qui a parlare di eToro lo facciamo in base ad un presupposto imprescindibile, ossia l’acclarata legalità del broker in questione, senza questa certezza, come sai, noi non avremmo mai scelto di fare una recensione di eToro. Diversi organismi di controllo, tra i quali il principale, la CySEC hanno riscontrato la qualità del “prodotto” e certificato che eToro è un broker legale che è quindi in possesso di tutte le autorizzazioni per operare anche nel nostro Paese. La CySEC è una authority europea per la vigilanza di coloro che, come i broker, offrono servizi finanziari, una vigilanza che è ovviamente a tutto vantaggio e tutela dei consumatori.

La piattaforma per il trading di eToro

Una volta chiarito che eToro è un broker legale e trasparente si può procedere oltre. Etoro rappresenta uno degli intermediari più moderni ed avanzati in circolazione per negoziare sul mercato Forex, che ha saputo adattare il suo servizio sia ai traders inesperti sia ai veri e propri professionisti. Lo ha fatto ricercando sempre nuove soluzioni e riuscendoci in alcuni casi in maniera brillante ad esempio nel caso della sua piattaforma di trading, stiamo parlando di openbook di eToro che oltre ad essere molto semplice da usare è molto famosa tra i traders di tutto il mondo per gli enormi guadagni a cui può condurre il suo utilizzo.

Openbook di eToro è forse la piattaforma, fiore all’occhiello, un marchio di fabbrica che ha portato il concetto di Social network nell’ambito degli investimenti online, una soluzione veramente innovativa e vincente. In pratica sembra evidente che questo broker concentra molto la sua attenzione su tutta una serie di metodi e strategie da proporre e far sfruttare alla propria clientela al fine di facilitare il raggiungimento di grandi profitti. Vediamo una panoramica delle piattaforme proposte da eToro:

Tutte le piattaforme messe a disposizione di eToro sono disponibili completamente in italiano, sono molto semplici da usare, tanto che anche qualcuno che non ne abbia mai vista una non ha molte difficoltà nel capire dove mettere le mani per piazzare ordini ed investire. Inoltre si tratta di software completamente basati sul tuo browser web, quindi non devi installare assolutamente nulla sul computer e puoi utilizzare la piattaforma direttamente online accedendo al sito di eToro.

Recensione broker eToro: il copy trader

Hai sempre voluto fare i soldi veri con il trading online ma ti senti, per il momento, negato? Con il Copy trader della piattaforma Openbook di eToro non conta più il tuo grado di abilità, non conta che tu abbia o meno delle conoscenze pregresse, devi solo avere un capitale da investire e puoi puntare a fare soldi grazie al broker eToro ed al suo Copy Trader, si tratta di una idea geniale che viene offerta in esclusiva proprio da eToro, ma in rete non si può certo trovare soluzione migliore per un principiante per cominciare a guadagnare subito mentre si acquisiscono le competenze necessarie per fare trading con le proprie mani.

Scopri il “Copy Trader” di eToro

Copy Trader è la nuova intuizione di eToro, che grazie a questa invenzione si è guadagnato il plauso ed il riconoscimento come uno dei migliori broker forex in circolazione. In pratica solo eToro ti permette di copiare esattamente le operazioni di trading di un altro trader sempre cliente dello stesso broker, fino ad un massimo di 10 operazioni in contemporanea! una strategia molto efficace anche per diversificare i tuoi investimenti. Non hai però ancora sentito la parte migliore: il Copy Trader di eToro è completamente gratuito!

Una volta effettuata la registrazione ed il deposito minimo di 100€ ad eToro puoi subito iniziare a copiare le operazioni dei migliori traders, questo perchè il sistema richiede almeno un investimento con un capitale del 20% de tuo totale a disposizione quindi 20€. Ciò significa che rischierai soltanto un quinto del totale, quindi il pericolo è decisamente basso, e non vi sono costi aggiuntivi di nessun tipo.

Il Copy Trader Funziona? Quanto si guadagna?

Il sistema Copy Trader non può certo permetterti di diventare ricco nel giro di un mese, purtroppo non si può aspirare a guadagnare subito cifre sbalorditive. Ma quello che è certo è che se scegli bene i traders da seguire puoi intascarti anche il 20-25% del tuo capitale iniziale senza alcuno sforzo da parte tua! Se non hai tempo per metterti a studiare le basi del trading e vuoi iniziare a guadagnare anche poco ma sin da subito, questo è la giusta via per garantirti un introito minimo mensile per avere il tempo di imparare il trading con calma del tempo libero ed iniziare a fare da te.

Ricordati però di evitare traders che utilizzano una leva finanziaria troppo elevata ed una propensione al rischio troppo marcata. Ricordati che puoi controllare questo e tutti gli altri parametri dei traders che stai valutando per seguirli nel profilo degli stessi, ricavando anche informazioni sui profitti riportati da questi “guru”, come anche il livello di rischio che tendono ad assumersi facendo operazioni sui mercati finanziari. Etoro con questo sistema ti offre un trading facile e sicuro, sta solo a te scegliere con cautela i traders ai quali affidarti e seguirli per iniziare guadagnare in maniera automatica!

Recensione broker eToro: la didattica del trading



Se dopo aver iniziato a guadagnare automaticamente con il Copy trader vuoi anche diventare tu stesso un trader professionista per fare introiti ancora più grandi, puoi riuscirci grazie agli strumenti didattici di eToro. Gli esperti di questo broker hanno messo a punto tutta una serie di validi strumenti informativi che sono pronti per essere utilizzati gratuitamente da te quando più lo desideri. Se segui i corsi di eToro semplici e veloci nell’apprendimento hai la possibilità di diventare un asso del settore e conoscere tutti i segreti di chi guadagna grandi somme facendo trading online sul Forex. Vediamo insieme cosa ti mette a disposizione eToro:

Webinar in tempo reale : se hai dei dubbi su come funziona il trading e vuoi capire tutto nella maniera più veloce possibile puoi seguire i Webinar, dei corsi online dal vivo! Gli esperti di tradig di eToro ti aiuteranno per capire come fare trading con le piattaforme di eToro e ti sveleranno alcune pratiche strategie di guadagno, inoltre ti aiuteranno a capire come sfruttare al massimo Openbook di eToro.

: se hai dei dubbi su come funziona il trading e vuoi capire tutto nella maniera più veloce possibile puoi seguire i Webinar, dei corsi online dal vivo! Gli esperti di tradig di eToro ti aiuteranno per capire come fare trading con le piattaforme di eToro e ti sveleranno alcune pratiche strategie di guadagno, inoltre ti aiuteranno a capire come sfruttare al massimo Openbook di eToro. Corsi online: i corsi online sul mercato valutario ed il corso sul trading finanziario ti aiutano a diventare un trader che padroneggia le tecniche di guadagno, quelle utilizzate da veri traders esperti. Anche i principianti che non hanno mai provato possono imparare tutto, grazie a questo corso molto ben strutturato che in poco tempo ti aiuta ad ottenere risutlati pratici esaltanti nell’investimento.

i corsi online sul mercato valutario ed il corso sul trading finanziario ti aiutano a diventare un trader che padroneggia le tecniche di guadagno, quelle utilizzate da veri traders esperti. Anche i principianti che non hanno mai provato possono imparare tutto, grazie a questo corso molto ben strutturato che in poco tempo ti aiuta ad ottenere risutlati pratici esaltanti nell’investimento. Video di trading: come ulteriore risorsa sono presenti i video di trading. Fermati, guarda lo schermo e clicca play, solo questo è quello che devi fare per imparare tutto sulle basi del trading con video brevi e di semplice comprensione studiati apposta per i neofiti nel campo degli investimenti online.

Recensione broker eToro: l’assistenza tecnica

Una buona esperienza di trading non può prescindere da un trattamento adeguato dei momenti i difficoltà. Se nella tua esperienza con eToro ti dovesse capitare di avere problemi tecnici, di voler avere consigli sul trading oppure semplici informazioni, puoi affidarti ai servizi di assistenza di eToro, i quali sono estremamente professionali e disponibili verso i traders in difficoltà. Il servizio di assistenza di eToro è molto be strutturato e puoi contattarlo sia tramite chat live, sia telefonicamente, che per e-mail. Infine devi sapere che puoi contattare l’assistenza per tutta la settimana 24 ore su 24, il servizio di assistenza di eToro non si interrompe mai!

Conclusioni

Etoro potrebbe diventare certamente la tua scelta personale in fatto di broker online, il tuo broker di fiducia. Milioni di traders ogni giorno si affidano ad eToro per effettuare le proprie operazioni di trading e non sono mai rimasti delusi perchè quando si sceglie un servizio di qualità non c’è possibilità di errore! Qualità, trasparenza e sicurezza, queste sono le 3 parole chiave di eToro, il broker che saprà mostrarti la via per il successo finanziario se solo gli permetterai di farlo!

