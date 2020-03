Trading finanziario : istruzioni per l’uso

Il trading finanziario rappresenta una attività che consente di fare profitti sui mercati finanziari. Come sapete, ogni giorno, i mercati offrono grandi opportunità a causa della grande volatilità di alcuni strumenti e movimenti. Ci sono ad esempio il Forex o il mercato azionario in cui ogni giorno si possono determinare ottime opportunità di investimento.

Chi fa trading online riesce ad ottenere il massimo facendo trading finanziario quando le previsioni fatte sul mercato sono corrette ed avvengono con netto anticipo rispetto al movimento dei prezzi.

Ad esempio sfruttando il broker Plus500 è possibile fare trading finanziario con grande efficacia : per saperne di più clicca qui per creare il tuo account.

Cos’è trading finanziario ?

Cerchiamo di capire dunque come funziona il trading finanziario e come sfruttarlo al massimo. Se non avete la basi vi consigliamo di studiarle prima di avventurarvi in qualunque attività di questo tipo. Anche chi ha iniziato da poco può iniziare cercando di negoziare con pazienza e minimizzando i rischi. Abbiamo visto la definizione in precedenza ora vediamo come funziona.

Il funzionamento è semplice, è infatti sufficiente (attività comunque non facile) prevedere quali saranno i movimenti dei prezzi dei principali asset finanziari sui quali si intende negoziare. Un primo tipo di investimento consiste nell’acquistare un asset per poi rivenderlo quando il prezzo è favorevole (ad esempio una coppia di valute EUR/USD tanto per citarne uno). Oppure si potrebbe decidere di acquistare un pacchetto azionario.

Cosa accade però quando i prezzi scendono ? La risposta è semplice, si ha nel proprio portafoglio uno o più asset che non valgono nulla e dunque si perde denaro.

Per questo motivo oggi il trading si fa principalmente sui derivati sfruttando i CFD online oppure le opzioni binarie. Si tratta di strumenti che replicano esattamente il prezzo di un bene o asset detto sottostante (da qui il nome di derivato finanziario).

Utilizzando derivati come i CFD si investe un capitale minore e si può fare trading al ribasso. Ovvero si può fare un profitto anche in caso di crollo del prezzo dell’asset finanziario. Supponiamo ad esempio di aver acquistato azioni di Monte Paschi, oggi non valgono nulla. Coi derivati invece potreste fare soldi investendo al ribasso sul titolo.

I CFD si chiamano Contratti per differenza e replicano l’andamento di un titolo, le opzioni invece possono assumere due soli stati (Alto o basso) a seconda del trend di mercato.

Come fare trading finanziario ? Per iniziare dovete usare i servizi offerti da un broker online. Attualmente in Italia il miglior broker CFD è senza dubbio Plus500 (clicca qui per iscriverti) mentre per le opzioni consigliamo 24option (fai click qui per aprire il tuo conto gratuito).

Plus500

Come abbiamo visto in precedenza Plus500 rappresenta un broker per il Forex e i CFD fra i migliori del mercato. Offre moltissimi asset finanziari come le azioni di Borsa, gli indici azionari, le materie prime e persino i bitcoin.

Plus500 offre strumenti semplici da usare ma anche sofisticati in grado di soddisfare anche i trader professionisti. Le condizioni offerte sono davvero convenienti, ad esempio offre un conto demo illimitato che potete usare per fare pratica.

Per avere maggiori informazioni su Plus500 clicca qui.

Trading finanziario binario

Il trading finanziario online è ormai alla portata di tutti anche se molti investitori potrebbero sentirsi all’inizio disorientati. Per questo motivo molti preferiscono iniziare dalle opzioni binarie che sono più semplici da usare. Anche con le opzioni si fa analisi tecnica e si studiano i grafici ma per fare trading bisogna fare delle semplici previsioni sul trend.

Ad esempio si può fare una previsione sul fatto che il prezzo del petrolio aumenterà o diminuirà acquistando le relative opzioni. I trader principianti iniziano quasi tutti con il trading binario in quanto costituisce il modo più semplice per guadagnare sfruttando i mercati finanziari.

Ma come funziona il trading finanziario binario ? Generalmente un trader finanziario può acquistare opzioni in base alla previsione da fare. Ci sono ad esempio le classiche opzioni binarie Call/Put da usare per speculare al rialzo o al ribasso su un prezzo di un asset finanziario. Una volta che il tempo di scadenza fissato si esaurisce l’opzione si chiude in guadagno o in perdita ed il trader incassa il rendimento (in media del 70%).

Il trading binario può portare a generare profitti elevati. Cercando di minimizzare i rischi col money management è possibile controllare in qualche modo la spesa e le perdite che inevitabilmente ci possono essere.

24option

Fra i broker binari segnaliamo l’ottimo 24option che è ormai il leader incontrastato del mercato. E’ un broker autorizzato dalla CONSOB, sicuro ed affidabile. Ha una piattaforma molto facile da utilizzare ed offre un servizio eccellente di segnali di trading per tutti i nuovi iscritti. Tutti i principianti ma anche i professionisti lo utilizzano nei loro piani di trading per via della sua convenienza.

Chi vuole fare trading binario sicuramente va a colpo sicuro scegliendo 24option : clicca subito qui per iniziare a fare trading con 24option.

Trading finanziario libri

Molto spesso chi inizia a fare trading finanziario deve partire dalle basi. In questi casi possono essere molto utili dei libri per cercare di avere una preparazione basilare.

Sono utili dunque i libri per fare trading finanziario ? Possono esserlo ma dovete considerare che oggi si trovano online moltissime risorse senza la necessità di spendere soldi. I migliori broker, come quelli che vi abbiamo proposto, offrono a tutti gli iscritti dei centri formativi di eccellenza in cui trovare moltissimo materiale per studiare, conviene sfruttarli al massimo. Ci sono poi ottimi conti demo con cui fare delle simulazioni ed accumulare esperienza prima di fare trading reale, in questo modo si può fare trading finanziario senza rischi.

