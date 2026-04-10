Trading online demo: i migliori conti demo gratis 2026

Cos’è il trading online demo? Come funziona e dove trovare i migliori conti demo?

In questo articolo ci dedichiamo ad un aspetto del trading online che ancora in tanti ignorano. Purtroppo. Ossia, la possibilità, e la necessità, di fare pratica prima di passare al trading online vero e proprio. Così da prendere confidenza con questa attività, provare il Broker presso il quale vogliamo iscriverci e, soprattutto, capire se il trading online fa davvero per noi o meno.

Sulle nostre pagine virtuali, abbiamo spesso parlato delle tante truffe che si aggirano sul web. Quelle che millantano guadagni facili e milionari in poco tempo e senza fatica. Ecco, un Conto demo aiuta anche in questo. A capire come davvero funziona il trading online. Così ci si renderà conto che certe promesse sono davvero assurde, per non dire ridicole. E ci aiuterà a distinguere meglio i ciarlatani dai Broker onesti.

Dunque, ecco una guida completa sul trading online demo. Meglio noto in modo più semplice come Conto demo.

Chi vuole fare trading onlinepuò usare le piattaforme CFD regolamenate. Ad esempio con eToro (clicca qui per visitare il sito ufficiale) si hanno a disposizione strumenti molto utili come il copy trading per poter copiare le strategie dei migliori investitori o interi asset di mercato.

Per saperne di più sul social trading di eToro clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Trading online demo cos’è

Cos’è il trading online demo? Si tratta appunto della possibilità di fare trading in modo simulato. O, per usare un termine più attuale, di fare trading in maniera virtuale. Con denaro appunto finto, per fare in modo che le perdite siano altrettante finte. E il trader possa fare pratica serenamente, azzardando qualche puntata in più. Senza quell’ansia di poter incassare perdite.

Può essere pensato come le guide che facciamo con l’istruttore di fianco dotato di pedali. Cosicché quando sbagliamo, ci sarà lui pronto a pigiare sul freno o ad accelerare quando occorre.

Del resto, se è vero che la teoria è molto importante, in quanto ci consente di conoscere i segnali, quando dare la precedenza, i componenti dell’auto, ecc., è anche vero che la pratica in strada è fondamentale altrettanto in quanto poi alla fine è lì che guideremo. E potremo tastare con mano (e piedi sui pedali), in cosa consiste la guida. E mettere in pratica quanto letto sui manuali e ci hanno detto durante i corsi di formazione.

Così, lo stesso vale per un Conto demo. Se è vero che studiare il trading online sui manuali è molto importante, è anche vero che poi mettere in pratica quanto appreso, testare il proprio carattere, gestire il proprio istinto, diventa altrettanto decisivo.

Anche il trading, infatti, si può studiare sui libri. Scritti da trader di grande fama o da esperti di trading. Inoltre, gli stessi Broker rinomati mettono a disposizione degli eBook scaricabili, dei webinar in diretta, dei video on demand caricati sul sito, ecc. Ma poi anche un Conto demo, per mettere a frutto quanto imparato teoricamente.

Perché un Broker dovrebbe offrire tutti questi servizi formativi, e pure gratuitamente? Semplice.

Perché un Broker ha tutto l’interesse affinché noi diventiamo dei bravi trader. Proprio perché, per ogni trade risultato vincente, ci guadagna lo spread. E così le commissioni sui servizi che offre.

Invece, un trader che incassa solo perdite, ben presto abbandonerà la sua attività e così il Broker stesso. E quindi, sarà una fonte di reddito in meno per la piattaforma.

Trading online demo: riepilogo

❓ Cosa significa Usare i conti virtuali dei broker per fare trading simulato senza versare denaro ✅ Conviene usare un conto demo Utile per fare pratica 💰 Con quanti soldi iniziare Deposito minimo richiesto tra 10 e 250 Euro. 🥇Miglior conto demo gratuito eToro 🥇Miglioe piattaforma con formazione gratuita FP Markets

Piattaforme di trading online demo

Nella tabelle che segue potete trovare le migliori piattaforme di trading demo, con le caratteristiche ed i links ufficiali per iscriversi gratuitamente:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI ISCRIZIONE Social trading, copy trading Copy funds ISCRIVITI Servizio CFD Conto demo illimitato ISCRIVITI Spread bassi, CFD Segnali gratis ISCRIVITI Bonus da 25€ Conti Zero spread ISCRIVITI I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

Trading online demo come funziona

Come funziona il trading online demo? Sebbene esistano dei siti pensati apposta per il trading online simulato, noi riteniamo che sia meglio sempre iscriversi ad un Broker serio e rinomato per usare un Conto demo.

Poiché offrirà un servizio completo, che non sarà di certo un gioco lontano dalla realtà. Che quindi rispecchia in tutto e per tutto un Conto live (ossia il trading online reale). E quando passerete a fare sul serio, non noterete tante differenze. A parte quella più importante, ovviamente, che il denaro che puntate e che eventualmente vincete, è reale e non virtuale.

Per utilizzare un Conto demo, quindi, dovrete iscrivervi al Broker che avete deciso di utilizzare (più in avanti vi daremo qualche suggerimento tra i migliori in circolazione).

Tuttavia, sarà una iscrizione generalmente “superficiale”. Poiché dovrete inserire solo il vostro nome ed una email. Mentre, quando e se avrete deciso di passare ad un Conto live, allora dovrete inserire molte più informazioni.

Infine, quando dovrete effettuare il primo prelievo (ci auguriamo per voi il prima possibile), avrete anche l’incombenza di provare che siete voi e che fiscalmente siete apposto.

Quest’ultimo passaggio, che molti prendono come una vera e propria scocciatura, in realtà dimostra che il Broker ottempera alle leggi sulla trasparenza.

Una volta iscritti, potrete iniziare ad usare il Conto demo. Avrete del denaro virtuale a disposizione (ogni Broker mette a disposizione una propria cifra) ed eventualmente anche del tempo limite di utilizzo (sebbene diversi Broker lasciano usare il Conto demo in modo illimitato).

Potrete utilizzare dei grafici, scegliere tra più asset, fare qualsivoglia puntata, visionare il Calendario economico, i notiziari. Così da poter mettere in pratica sia l’analisi tecnica che quella fondamentale.

Il trading online demo non serve solo ai trader neofiti. Che si affacciano per la prima volta al trading online. Serve pure per i trader più esperti, che così possono provare nuove strategie di trading online senza rischiare i loro soldi.

Migliori piattaforme di trading online demo

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI ISCRIZIONE Social trading, copy trading Copy funds ISCRIVITI Servizio CFD Conto demo illimitato ISCRIVITI Spread bassi, CFD Segnali gratis ISCRIVITI Bonus da 25€ Conti Zero spread ISCRIVITI I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

Trading online demo è una truffa?

Sebbene questa sia una domanda lecita, che è sempre bene porsi, possiamo rispondere con un dipende. Non vogliamo essere di certo democristiani, ma il problema è sempre lì: quale sito si è scelto per poter fare pratica con un Conto demo.

Diciamo che se il Broker ha regolare licenza CySEC, FCA o altre tra le principali licenze a tutela degli utenti, nonché il beneplacito da parte dell’organismo preposto al controllo sui mercati finanziari – ossia la Consob – allora è un Conto demo sicuro. Onesto. Che ha come obiettivo quello di farvi imparare il trading online e non altri scopi reconditi.

Se invece il Conto demo viene offerto da un Broker che promette guadagni assurdi, facili, lauti, senza alcuna preparazione. Che lo stesso Conto demo è truccato, facendovi vedere guadagni incredibili, solo per spingervi ad usare il sito e che poi non vedrete mai realmente, allora siamo di fronte ad una truffa.

Trading online demo rischi

Quali sono i rischi di utilizzare un trading online demo? Di rischi particolari non ce ne sono, se il Conto demo è regolare e proposto da un Broker con licenza.

L’unico rischio serio che si può correre utilizzando un Conto demo è quello di prenderlo come un gioco. Quindi, fare delle scelte azzardate nella consapevolezza che tanto i soldi sono virtuali.

Le puntate più azzardate ed ardite devono pure essere fatte, ma devono essere l’eccezione. Mentre la regola devono essere le puntate ben ponderate, pensate per una strategia più complessa di trading. Non fatte a caso, perché tanto non si corrono rischi.

Voi vi starete chiedendo: se i soldi sono virtuali, perché non dovremmo farle? Semplice. Perché non imparerete niente. E quando passerete ad un conto live, finirete per farle anche in quel caso. Ma le perdite saranno reali.

Quindi, rischiereste di prendere tutto come un gioco ed abituarvi all’idea.

Il Conto demo serve per imparare e prepararvi ad un Conto live. Riprendendo la metafora della scuola guida, è come se guidaste in modo azzardato sapendo che tanto avete l’istruttore di fianco che frena o accelera per voi.

Tuttavia, quando inizierete a guidare in modo indipendente, non ci sarà nessuno che potrà frenare in caso di errori.

Migliori demo trading online

Nei prossimi paragrafi, vi diamo qualche dritta su dove trovare i migliori trading online demo e non incappare in truffe come quelle sopra descritte.

eToro

Il Broker eToro (clicca qui per saperne di più) è la prima piattaforma di trading online che vi indichiamo.

Non a caso, vanta fino a tre licenze per operare. La CySEC, con sede a Cipro, detenuta da molti Broker con sede nel paese mediterraneo. La FCA, rilasciata in Gran Bretagna, che vigila sulla prestigiosa Borsa di Londra. La ASIC, che invece viene rilasciata in Australia.

Il broker eToro è spread-only, in quanto prevede solo lo spread sui trades e non le commissioni. Le quali, imposte sugli altri servizi che offre, sono per di più anche molto competitive.

Etoro offre un Conto demo con 100mila euro virtuali. Una bella cifra per imparare. Il conto demo di eToro è molto completo ed offre tutti i principali servizi di un Conto live.

Basterà registrarsi al sito con pochi dati. Viene anche fornita una guida per registrarsi al conto demo facilmente.

Oltre al conto demo, eToro offre anche materiale per la formazione teorica. Mentre molto interessante è il CopyTrader, come viene chiamato il copy trading sulla piattaforma. Ovvero, la possibilità di copiare letteralmente i trader migliori per imparare guadagnando.

77% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Non offre un servizio di segnali di trading e delle notifiche push, per aiutare il trader a non perdere le prossime occasioni di mercato. Per approfondimenti potete consultare un articolo interessante dal titolo Segnali di trading: migliori gratis in cui troverete molti approfondimenti.

XTB

XTB è uno dei migliori broker presenti sul mercato, offrendo una delle migliori demo di trading online disponibili.

La demo gratuita è illimitata e senza vincoli, perfetta per chi vuole imparare a fare trading. La piattaforma è facile da utilizzare e intuitiva, e per coloro che cominciano, XTB mette a disposizione un esperto che fornisce indicazioni per raggiungere il successo.

Inoltre, per chi decide di operare con denaro reale, XTB offre condizioni veramente convenienti, tra cui zero commissioni, zero costi e spread ridotti. Il deposito minimo richiesto è di soli 250 euro. Non sorprende che XTB sia una delle scelte preferite per coloro che cominciano a operare sui mercati finanziari.

72% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Plus500

Plus500 (trovi il sito ufficiale qui) è un broker con licenza CySEC e FCA. Il conto demo è gratuito ed anonimo. Infatti, non bisogna neppure dare il proprio nome, ma basta un indirizzo email e una password. I dati saranno richiesti poi quando si passerà eventualmente ad un Conto live.

Il Conto demo Plus500 mette a disposizione 40mila euro virtuali. Ma la buona notizia è che il conto si ricarica continuamente una volta che abbiamo esaurito il capitale virtuale. Quindi, può essere considerato illimitato.

Il Conto demo di Plus500 offre dei grafici interattivi per testare gli indicatori che si preferisce.

Non manca anche in questo caso una guida per guidarti all’uso del Conto demo.

Non è un caso che Plus500 sia anche sponsor di varie squadre di calcio.

86% di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro

Trading online demo senza registrazione

Non esiste una vera e propria simulazione di Borsa che permetta di fare test senza registrazione, poiché questa garantisce l’affidabilità dell’intermediario finanziario.

Ci sono comquneue broker che offrono la versione demo delle loro piattaforme con pochi dati richiesti per l’accesso. I conti demo di eToro e XTB per citarne due non presentano vincoli e ti permettono di operare in modo illimitato, utilizzando fondi virtuali a tua disposizione.

Non ci sono obblighi di conversione del conto al termine del periodo di prova, ma se decidi di passare al conto reale, aver già inserito i tuoi dati semplificherà la procedura.

Presta sempre attenzione ai broker che richiedono informazioni personali troppo invasive o che possono compromettere la sicurezza del tuo computer.

Trading online simulazione

La simulazione di mercato sulla demo è fondamentale per acquisire esperienza e competenze nel trading. È consigliabile dedicare diverse ore a fare investimenti con il capitale fittizio fornito dal broker, che può variare da 1000 € a 100.000 € virtuali. Per fare simulazioni, basta aprire un account gratuito sulla piattaforma di uno dei broker consigliati e accedere al conto demo. I passaggi per fare simulazioni sono semplici:

Selezionare un asset tra indici, azioni, forex, criptovalute, materie prime e altro ancora.

tra indici, azioni, forex, criptovalute, materie prime e altro ancora. Visualizzare il grafico dell’asset e capire l’andamento del mercato.

dell’asset e capire l’andamento del mercato. Individuare la tendenza del mercato o trend, sia rialzista che ribassista, per capire se comprare o vendere.

o trend, sia rialzista che ribassista, per capire se comprare o vendere. Analizzare il mercato con gli indicatori tecnici , che generano i segnali di trading .

, che generano i . Aprire la posizione di mercato, scegliendo se comprare o vendere.

Inoltre, la demo è un’ottima occasione per imparare ad impostare lo Stop Loss e il Take Profit. Dedica tempo alle simulazioni di mercato sulla demo per acquisire confidenza nel trading.

Come distinguere un Conto demo truffa?

Semplice, in primis, la piattaforma che lo offre non ha alcuna licenza. Oppure, ne ha una farlocca, che non vi tutela come dovrebbe.

Il consiglio che diamo è quello di utilizzare un Broker con una licenza che sia allineata ai dettami dell’ESMA. Ovvero, dell’organismo dell’Unione europea che vigila sui mercati finanziari.

L’ESMA emette la direttiva MiFID, giunta alla seconda edizione nel gennaio 2018.

Inoltre, meglio tenere anche d’occhio le delibere da parte della succitata Consob. Che ogni tanto aggiorna l’elenco di chi non può più operare in Italia.

Altro aspetto che non manca mai in un Broker truffa sono le pubblicità roboanti, dove si sfrutta il volto di qualche personaggio famoso a sua insaputa. Il quale parla in modo entusiastico della piattaforma.

Se in America i più sfruttati sono Bill Gates, Elon Musk, Donald Trump (senza alcun ritegno che sia Presidente degli Usa), Mark Zuckerberg, John McAfee, Warren Buffet, ecc. – ovvero, tutti quei personaggi noti per il loro conto in banca o per il loro genio informatico – in Italia stanno andando molto di moda Flavio Briatore, Marco Baldini e Antonino Cannavacciuolo. Sebbene i truffatori poi cambino spesso i loro finti testimonial.

Perché questi tre? Flavio Briatore incarna la vita che l’italiano medio vorrebbe fare. Ossia, circondato da donne, soldi, belle auto e yacht. Peccato che lui sia stato un team manager della F1 e un imprenditore, quindi quella vita se l’è guadagnata senza ricorrere a piattaforme di trading miracolose.

Marco Baldini, perché è finito ai disonori delle cronache alcuni anni fa poiché vittima dei debiti di gioco. Raccontando anche di aver tentato il suicidio. Amico di Fiorello e speaker radiofonico, non ha certo risolto i suoi problemi con un broker farlocco.

Infine, Antonio Cannavacciuolo, chef corpulento e simpatico, diventato famoso per la sua assidua presenza televisiva. Un volto rassicurante, pulito, che ben si presta alle truffe di chi cerca di sfruttarlo.

Altro aspetto che dovrebbe tenervi lontani da queste truffe, è il fatto che il team di sviluppatori di queste piattaforme non si palesino. Ovvero, pubblicano una foto profilo (farlocca pure questa perché presa dalla rete) ma senza alcun dato biografico riscontrabile o profilo Social.

Se la piattaforma che propongono è così geniale, dovrebbero sbandierare la loro identità. Non trovate?

Trading online demo: le domande frequenti

Aprire un conto demo è gratis? Si le migliori piattaforme di trading (quelle segnalate nell’articolo) consentono sempre di registrarsi gratuitamente e usare la piattaforma proprio come se fosse un conto reale. I dati del conto demo sono aggiornati? Si, le quotazioni sono aggiornate ed in tempo reale. Si tratta a tutti gli effetti della stessa piattaforma con le stesse funzioni, l’unica cosa che cambia è che il conto è caricato con soldi virtuali e dunque perdite e guadagni sono simulati. Un conto demo ha delle limitazoni? Di solito i migliori broker offrono conti demo illimitati nel tempo e che dunque possono essere usati per sempre.

Conclusioni

Abbiamo visto come iniziare a fare trading online con un buon conto demo sia consigliato a tutti. Prima di partire seriamente occorre infatti valutare bene la piattaforma con cui negoziare sui mercati e dunque occorre scegliere un conto demo funzionale e che consenta di simulare efficacemente le operazioni.

Naturalmente non bisogna pensare che il trading demo sia uguale a quello reale perchè entrano in gioco altre dinamiche come la componente psicologica che può fare la differenza. Il trading online demo è comunque una ottima scelta per chi vuole esercitarsi, valutare le caratteristiche tecniche di una piattaforma per iniziare ad operare.

Iniziare è facile, basta registrarsi gratuitamente su una delle tante piattaforme previste.