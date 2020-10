Trucchi trading: i segreti per guadagnare sui mercati

Quali sono i trucchi per guadagnare col trading sui mercati? Quali sono i segreti per guadagnare col trading online?

Questa domanda se la pongono sempre più persone, attirati dal trading online, che si sta sempre più diffondendo per motivi economici e tecnologici.

I primi, sono ascrivibili alle sempre maggiori difficoltà di trovare un lavoro dipendente (pubblico o privato). Complice nel pubblico gli abusi del passato (le istituzioni utilizzate per lo scambio voto-lavoro), che stanno portando ad un lentissimo turnover tra chi va in pensione e i nuovi assunti.

Mentre nel privato le aziende hanno sempre più difficoltà, date le continue crisi cicliche che ormai funestano l’economia dagli anni ‘90.

I motivi tecnologici, invece, vanno ritrovati nei device mobili di cui ormai non possiamo più fare a meno. Dato che siamo sempre appiccicati agli smartphone. E grazie ad essi, con pochi tap, possiamo entrare facilmente nei mercati finanziari. Puntando su tanti asset di varia natura.

Quindi, il web è diventato sempre più fonte di potenziali profitti. In un modo o nell’altro. Ed il trading online è sicuramente uno di questi.

Tuttavia, in molti fanno l’errore di ritenere il trading online una sorta di gioco virtuale. Credenza alimentata anche dalle tante pubblicità ingannevoli che troviamo sul web.

Ossia, sui Social per opera di falsi profeti o piattaforme truffa. Via email, mediante l’ormai tradizionale spam. O tramite telefonate di marketing aggressivo.

Proponiamo questo articolo proprio per mettervi in guardia da chi vi vuole far credere che vi renda la vita facile. Ma solo per un proprio tornaconto personale. Dato che quei guadagni tanto promessi non li vedrete mai. Anzi, vedrete sparire pure i soldi investiti.

Trading online trucchi migliori

Quali sono i migliori trucchi per guadagnare col trading online? Facciamo una premessa. Non esistono trucchi nel vero senso della parola. Ossia, non ci sono scorciatoie per guadagnare più facilmente, ma solo dei modi per evitare truffe e per cercare di ridurre il più possibile le perdite. Perché quelle, inutile illudersi, le riscontrerete sempre.

Tuttavia, si possono mitigare, controbilanciandole con profitti più alti e riducendo l’entità delle perdite. Infatti, si calcola che fino al 79% dei trader subisce delle perdite. Quindi come sperare di arricchirsi andando impreparati alla battaglia dei mercati finanziari?

Un primo trucco è quindi proprio quello di prepararsi bene a livello teorico. Leggersi magari qualche buon libro sul trading online e sulla Borsa, scritto da trader esperti o da economisti. Così come infarinatura iniziale.

Altro materiale formativo è possibile trovarlo su alcuni Broker seri e rinomati come quelli che diremo alla fine dell’articolo, i quali li offrono anche gratuitamente. Come ebook, glossari, ecc.

Il fatto che offrano queste cose gratuitamente è dato dal fatto che il broker spinga per la vostra migliore formazione possibile. Perché se voi ci guadagnate, ci guadagna a sua volta tramite spread e commissioni.

Altro trucco per guadagnare col trading online è quello di prepararsi praticamente mediante Conto demo.

Si tratta di un conto fatto di soldi virtuali, che consente al trader neofita di fare pratica senza rischiare i propri soldi reali. Vi troverete un ambiente di trading uguale a quello reale, ma col vantaggio che potete fare delle prove senza quell’ansia di subire delle perdite.

Certo, lo svantaggio è che anche i profitti sono virtuali, quindi è inutile esultare. Inoltre, il Conto demo non va preso come un gioco, ma come qualcosa di serio utile per imparare. Altrimenti quando farete sul serio, finirete per incassare delle perdite. Questa volta reali.

Migliori piattaforme serie per fare trading

Trucchi per guadagnare col trading online

Un altro trucco per guadagnare col trading online è capire le proprie possibilità psicologiche ed economiche.

Nel primo caso, occorre capire se si è davvero portati per il trading.

Quindi né sbruffoni che pur di non accettare di essere in perdita continua imperterriti con una o più posizioni. Peggiorando la propria situazione perché il trade ha continuato ad andare male. O aspettando ulteriori guadagni, ma alla fine riducendoli o mandandoli in fumo perché intanto il trade ha cambiato rotta.

Né ansiosi, che appena vedono un profitto o una perdita subito chiudono una posizione attiva. Finendo per non approfittare di ulteriori possibilità di guadagno.

Ma c’è anche l’aspetto economico da tener presente. Abbiamo denaro sufficiente per poter investire nel trading? O meglio, è denaro che possiamo permetterci di perdere? O lo sottraiamo a cose importanti, Mettendo la nostra famiglia e noi stessi in problemi finanziari?

Va pensato un po’ a ciò che accade con il vizio di giocare a carte o al Bingo. In tanti cercano di pagare debiti o bollette giocando ulteriormente, ma poi incassando altre perdite.

Trading online segreti

Quali sono i segreti per guadagnare col trading online? I problemi prima menzionati possono essere superati con alcuni strumenti che i Broker mettono a disposizione. Ossia i Take profit e gli stop loss.

Entrambi aiutano a impostare un livello massimo oltre il quale non vogliamo andare oltre. In modo da non prendere decisioni troppo affrettate e da non trascorrere intere giornate davanti ad uno schermo.

Raggiunto il livello di profitto massimo che vogliamo raggiungere o di perdita, il sistema chiuderà la nostra posizione. In questo modo, non rischieremo di ridurre i nostri profitti o di aumentare le nostre perdite.

Imparare ad utilizzare strumenti come Take profit e stop loss – magari esercitandosi col succitato Conto demo – può essere fondamentale. Se non decisivo.

Quali sono i segreti per guadagnare col trading online

Un altro segreto per guadagnare col trading online è quello di non credere alle frottole di chi vi dice che il trading online è un gioco da ragazzi e che lui vi farà guadagnare facilmente. Vi sta mentendo.

Lo scopo di queste piattaforme è semplicemente quello di fare leva sulla voglia dell’utente meno informato di fare la bella vita dei milionari, senza particolari sforzi. Ma solo caricando il conto con qualche centinaio di euro, mentre il sistema farà tutto da solo. Trovandovi le migliori opportunità grazie a fantomatici algoritmi automatici.

Queste piattaforme le riconoscete subito. Sono quelle che fanno pubblicità utilizzando vip a loro insaputa, intervistati da importanti network. In Italia sono stati utilizzati personaggi come Vasco Rossi, Marco Baldini, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Vespa, ecc.

Negli Usa, must sono Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Sia per il loro essere milionari, sia perché esperti di informatica. A volte anche il presidente Donald Trump.

Altro fattore di riconoscibilità, il fatto che puntano alla esclusività. Ossia, dicono che mancano poche ore e non accetteranno più nuovi iscritti. Ecc. In modo da mettervi fretta e indurvi ad iscrivervi senza pensarci troppo su. Un po’ come quando un negozio usa l’escamotage “pochi pezzi rimasti” o “ultimi giorni disponibili”.

Purtroppo anche rientrare in possesso dei propri soldi è molto difficile. Dato che queste piattaforme sono gestite da società che hanno sede nei cosiddetti Paradisi fiscali. Chiamati così poiché offrono protezione a chi lì porta i propri capitali.

La denuncia va comunque sempre fatta e l’unico modo per tentare di rientrare dei capitali a loro inviati in buona fede è lo storno. Il cosiddetto charge back.

Tuttavia, occorrerà qualche mese e potrà essere tentato solo se avete inviato i vostri soldi tramite carte e non bonifico.

