Binance Coin: il prezzo supera i 600$, arriva il Porto Fan Token

Binance Coin ovvero il token di utilità dell’Exchange Binance ha superato oggi il record dei 600% raggiungendo il suo massimo storico. In questi giorni Binance sta vivendo un momento d’oro dovuto al successo del suo Launchpad che ha permesso tra le altre cose il lancio di nuovi progetti come il token del gioco Mines of Dalarnia (DAR) e il Lazio Fan Token.

Tramite l’account ufficiale di Binance e quello del creatore apprendiamo che poche ore fa l’Exchange ha messo a segno un nuovo colpo. Arriverà infatti il Fan Token anche della squadra di calcio del Porto di calcio. Vediamo cosa sta accadendo al prezzo.

Cos’è Binance Coin?

Binance è il più importante Exchange di crypto del mondo, sia per storia che per volumi e liquidità.

Nel processo di crescita dalla piattaforma ideata dal CEO Zhao è stato creato nel corso degli anni un utility token (BNB) che può essere utilizzato per vari scopi come lo staking, i launchpad e tutte le inziative del mondo Binance.

Col tempo, dopo una ICO, di successo che ha portato alla raccolta di circa 15 milioni di dollari il token BNB è letteralmente esploso fino a toccare e superare oggi i 600$.

Successivamente è stata sviluppata anche la Binance Smart Chain che consente l’interoperabilità con altre Blockchain a commissioni contenute, nonché l’integrazione con altri wallet come Metamask.

Ecco la quotazione attuale di BNB:

Porto e Binance insieme: arriva il Fan Token

Proprio poche ore fa è arrivata la notizia della partnership pluriennale tra binance e la squadra di calcio più famosa in Portogallo ovvero l’FC Porto.

Binance di fatto diventa partner ufficiale del Porto, un accordo che prevede il lancio di un fan token emesso tramite il launchpad e la sponsorizzazione sulla parte posteriore della maglia.

Il popolare exchange cerca quindi di ripetere la stessa operazione fatta con il Lazio Fan Token. L’FC Porto è uno dei più grandi club in Europa, ha vinto molti titoli come la Champions League per due volte nel 1987 e nel 2004 sotto la guida di Jose Mourinho.

Molto soddisfatto il presidente del Porto che ha dichiarato come questa partnership strategica aiuterà il club a sfruttare le risorse digitali e ad essere al passo con i tempi.

Ma a cosa serve un Fan Token? E’ sostanzialmente un utility token che aiuterà il club a fornire nuovi contenuti a tutti i tifosi in modo innovativo.

E’ non stupisce che il prezzo di BNB sia andato alle stelle dopo tutte queste iniziative.

Prezzo Binance Coin: analisi del prezzo e previsioni

In una giornata di leggeri cali per tutte le criptovalute, Binance Coin invece è altamente in positivo. Nel grafico a 1 ora, come possiamo vedere, ci sono chiari segnali rialzisti e una forte probabilità che il prezzo tocchi i 625$.

L’indicatore RSI è una chiara fase di ipercomprato, segnale bullish che preannuncia una nuova bullrun per BNB.

Binance Coin: conclusioni

Le previsioni prima elencate non vogliono essere un consiglio di investimento. Come sappiamo i mercati sono estremamente volatili come tutte le criptovalute.

Fatta questa premessa, resta da chiedersi come sfruttare i possibili rialzi di BNB o di altre criptovalute.

