Comprare azioni Enel (ENEL): come investire, previsioni e prezzo [2021]

Enel: chi è

Enel S.p.A. (storicamente ENEL indica l’acronimo di Ente Nazionale per l’energia Elettrica) è una multinazionale Italiana dell’energia, tra i principali attori nei settori dell’energia elettrica e gas non solo nel nostro paese ma anche a livello mondiale.

Diventata ente pubblico a fine 1962, nel 1992 è diventata una società per azioni. Mentre nel 1999, per effetto della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica in Italia, è stata quotata in borsa.

Lo Stato italiano, attraverso il Ministero dell’economia e delle finanze, ne rimane comunque il principale azionista, con il 23,6% del capitale sociale.

E’ una delle società più importanti per capitalizzazione di mercato nell’indice FTSE MIB della Borsa di Milano.

La presenza geografica principale è in Europa, Nord America, America Latina, Africa e Asia. Le divisioni della Società includono:

Generazione

Scambio

Infrastrutture

Reti

Upstream Gas

Energie Rinnovabili

Opera in circa 30 paesi su quattro continenti, con una capacità installata netta di circa 90 gigawatt (GW). Le società di distribuzione trasportano elettricità attraverso una rete di oltre 1,9 milioni chilometri totali.

Questi i passaggi principali nella storia di ENEL:

1898–1962: sono gli anni in cui si forma ENEL, accorpando le varie realtà che operavano a livello locale. Al fine di realizzare una politica nazionale dell’energia elettrica

1962: nasce ufficialmente l’Ente nazionale per l’energia elettrica

1963–1970: durante gli anni del boom economico, avviene un radicale ammodernamento e sviluppo della rete a livello nazionale

1970–1980: sono gli anni difficili della crisi energetica

1980–1990: la società si espande maggiormente a livello mondiale ma deve rinunciare alla gestione del Nucleare per effetto di un referendum del 1987. Promosso dopo i tragici eventi consumatisi l’anno precedente a Cernobyl. Il ritorno al nucleare sarà bocciato in un secondo referendum, del 2011, quando l’Italia aveva siglato un accordo con la Francia per la realizzazione di 4 centrali nucleari

1990–2000: l’Italia avvia un radicale processo di liberalizzazione e smantellamento del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare. ENEL viene gradualmente privatizzata, con lo Stato che resterà comunque possessore della Golden share

2000–2010: col nuovo Millennio, ENEL dà avvio ad una maggiore attenzione per l’energia sostenibile. Partecipando attivamente allo sviluppo delle energie rinnovabili lungo il territorio. Diverse sono poi le partnership in giro per il Mondo, dove l’azienda offre il suo know-how

2010-2015: collabora con alcune case automobilistiche per realizzare servizi nell’automotive e delle due ruote. Si pensi a Reneault, Opel, Mercedes e Piaggio. Interessante anche un accordo siglato con la Russia

2016-2018: la società procede spedita verso l’ecosostenibilità e la convergenza digitale

2019-2020: la rivista Management delle Utilities e delle Infrastrutture (MUI) ha assegnato a Francesco Starace, Amministratore Delegato di Enel, il premio “Manager Utility Energia 2019”

Azioni Enel: riepilogo

Se vi interessa l’investimento in azioni potete utilizzare una di queste piattaforme regolamentate:

Azioni Enel: dati societari

Vediamo i principali dati societari di ENEL.

Dati di contatto:

Indirizzo: Roma, 00198, Italy

Telefono: +39-06-83052783

Fax: 06-83053659

Sito web: www.enel.com/it

Management:

Samuel Georg-Friedrich Leupold, età 51, dal 2020 Independent Director

Romina Guglielmetti, età 48, dal 2016 Statutory Auditor

Barbara Tadolini, età 61, dal 2019 Chairman of the Board of Statutory Auditors

Francesco Starace, età 66, dal 2005 CEO, GM & Director

Claudio Sottoriva, età 48, dal 2019 Statutory Auditor

Mirella Pellegrini, dal 2020 Independent Director

Mariana Mazzucato, dal 2020 Independent Director

Michele Alberto Fabiano Crisostomo, dal 2020 Independent Chairman of the Board

Costanza Esclapon de Villeneuve, età 56, dal 2020 Independent Director

Anna Chiara Svelto, età 53, dal 2014 Independent Director

Alberto Marchi, dal 2020 Independent Director

Cesare Calari, età 67, dal 2017 Independent Director

ENEL utili e ricavi

Il primo semestre del 2021 di ENEL ha visto un calo dei ricavi e della redditività, a cui ha fatto da contraltare l’aumento degli investimenti.

Il management di Enel ha confermato i target finanziari relativi all’esercizio 2021, comunicati a novembre 2020, in occasione della

presentazione del piano strategico per il triennio 2021-2023.

Nel primo semestre 2021, i ricavi sono stati in contrazione del 10,6%: il giro d’affari del colosso elettrico è passato da 33,38 miliardi a 29,85 miliardi di euro.

La società ha precisato che la variazione è principalmente attribuibile alle attività di Generazione Termoelettrica e Trading, a causa delle minori attività di trading in Italia, nonché all’effetto cambi negativo in America Latina.

Tali riduzioni sono solo parzialmente compensate dai maggiori ricavi delle attività di Enel Green Power, dei Mercati Finali per effetto delle maggiori quantità vendute e di Enel X.

In contrazione anche il margine operativo lordo, sceso da 8,65 miliardi a

7,72 miliardi di euro (-10,7%). L’utile netto ordinario ha limitato il calo al 4,4%, passando da 2,41 miliardi d 2,3 miliardi di euro.

Il management di Enel ha segnalato che la variazione dei risultati operativi ordinari è stata parzialmente compensata dai minori oneri finanziari netti e dalla minore incidenza delle interessenze di terzi.

L’utile netto si è attestato a 1,78 miliardi. Enel, la situazione patrimoniale a fine giugno 2021. Mese nel quale l’indebitamento netto era cresciuto a 50,42 miliardi di euro, rispetto ai 45,42 miliardi di inizio anno, in seguito agli investimenti del periodo (4,81 miliardi di euro, +16,3% rispetto ai 4,14 miliardi del primo semestre 2020), all’acquisizione di un’ulteriore quota di partecipazione in Enel Américas e all’effetto cambi negativo. Parzialmente compensati dai positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa.

Sempre in riferimento allo stesso periodo, l’incidenza dell’indebitamento finanziario netto sul patrimonio netto complessivo, il cosiddetto rapporto debt to equity, era pari a 1,14 (1,07 al 31 dicembre 2020).

Nell’intero semestre le attività operative di Enel hanno generato un flusso di cassa di 2,68 miliardi di euro.

Malgrado ciò, restano invariati i target finanziari relativi all’esercizio 2021, comunicati a novembre 2020, in occasione della presentazione del piano strategico per il triennio 2021-2023.

alla luce di ciò, il management del colosso energetico conta di chiudere l’esercizio in corso con un margine operativo lordo compreso tra i 18,7 miliardi e i 19,3 miliardi di euro, mentre l’utile netto ordinario dovrebbe collocarsi tra i 5,4 e i 5,6 miliardi di euro.

Il dividendo per azione garantito ai soci è stato pari a 0,38 euro.

Andamento titolo ENEL: quotazione e grafico

Vediamo il grafico dell’andamento in tempo reale delle azioni ENEL.

Previsioni azioni Enel 2021-2025

Le azioni Enel non hanno mai brillato di volatilità. Fin dal loro lancio avvenuto nel 1999, infatti, si sono mosse sempre in uno stretto range. Subendo gli scossoni migliori solo quando è stato tutto il mercato azionario a subirne.

Per esempio, durante la crisi dei sub-prime e la loro lunga coda durata anni, hanno visto scendere il proprio valore anche sotto i 3 euro per titolo. Per poi riemergere sopra i 6 euro solo verso il 2018.

Con l’esplosione della Pandemia, sono scesi ma non troppo, reggendo l’urto intorno ai 6 euro. Quindi perdendo solo un paio di punti, per poi riprendersi presto e sfiorare anche i 9 euro per azione a fine 2020.

Nel corso del 2021 ha viaggiato sempre poco oltre i 7 euro. Area in cui, molto probabilmente, chiuderà l’anno.

Per i prossimi anni, ENEL dovrebbe proseguire verso i due focali del suo operato: gli investimenti Green e l’espansione Mondiale. Pur stando attenta a non perdere d’occhio il mercato interno, sottoposta a liberalizzazione. Dove già deve vedersela con un altro colosso energetico, con maggiore propensione internazionale: ENI.

Per i prossimi anni, ENEL dovrebbe essere in crescita ma sempre con ritmi non serrati.

I probabili target price ENEL potrebbero essere:

2021: 7 euro

2022: 9 euro

2023: 10 euro

2024: 12 euro

2025: 13 euro

Conviene investire in azioni ENEL?

Il titolo può convenire soprattutto per controbilanciare titoli più volatili. Nel proprio portafoglio conviene infatti inserire sia titoli volatili che più stabili proprio come ENEL.

Asset che sia al rialzo che al ribasso procede con lentezza e per gradi.

Conclusioni

Comprare le azioni ENEL può risultare molto interessante per chi cerca un titolo stabile, visto che dà vita a cambi di prezzo molto ristretti e graduali.

Il titolo potrebbe registrare rialzi futuri nell’ottica di espansione mondiale e di investimenti Green. Con un occhio al mercato italiano interno sempre più liberalizzato.

Per iniziare potete partire dai broker che offrono conti demo gratuiti.

