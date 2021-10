Comprare azioni Nio (NIO): come investire, previsioni e prezzo [2021]

Le auto elettriche stanno avanzando sempre più sul mercato, accelerate anche dal Covid-19. Tra le società più interessanti del settore troviamo Nio, ribattezzata la Tesla cinese.

In questa guida completa sulle azioni Nio cercheremo di scoprirne di più. Conviene investire sulle azioni Nio? Dove comprare le azioni Nio? Qual è il business model di Nio e i principali competitors?

Infine, cercheremo di capire quali sono le previsioni delle azioni Nio per i prossimi anni.

Molti trader ne stanno approfittando utilizzando le piattaforme CFD certificate. Ad esempio con eToro (clicca qui per visitare il sito ufficiale) si hanno a disposizione strumenti molto utili come il copy trading per poter essere "copiare" le operazioni dei trader che guadagnano di più. Per saperne di più sui servizi di eToro clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Azioni NIO: chi è

Chi è NIO? Si tratta di una casa automobilistica cinese, fondata nel 2014 con sede ufficiale a Shanghai. Progetta e sviluppa veicoli elettrici ed è presente nella FORMULA E.

E’ quotata sulla Borsa di New York. E’ stata fondata da William Li, presidente di Bitauto e NextEV.

Ha successivamente ottenuto finanziamenti importanti da Tencent, Temasek, Baidu, Sequoia, Lenovo e TPG.

Nel 2016 ha lanciato il primo modello: la NIO EP9. Auto sportiva destinata solo alle gare, con 1 300 CV, un sistema per sganciare e sostituire le batterie. Un sistema molto interessante, poiché la batteria non va caricata spesso ma può essere sostituita in centri appositi.

Tali centri si chiamano “Power Swap Station”.

L’anno dopo ha lanciato sul mercato il primo modello per uso comune: la NIO ES8. Un SUV a 7 posti completamente elettrico.

Nello stesso anno, qualche mese dopo, a settembre, è arrivata la quotazione in borsa. A New York (NYSE), lanciando un capitale iniziale di 1,8 miliardi di dollari.

Nel dicembre 2018 arriva il terzo modello stradale: la NIO ES6. Un altro SUV ma di dimensioni più ridotte (5 posti) e sempre elettrico.

Nella prima stagione di presenza in Formula E ha già vinto il campionato piloti.

Azioni NIO: riepilogo

❓Chi è Si tratta di una casa automobilistica cinese, fondata nel 2014. Progetta e sviluppa veicoli elettrici ed è presente nella FORMULA E. 🚘 Settore Automotive 👍 Sede Shangai in Cina 💻 Quotazione Borsa di New York 👍 Ticker NIO 🥇Migliore piattaforma per investire in Borsa eToro 🥇Miglior broker con formazione Capital.com

Piattaforme per investire in azioni Nio

Se vi interessa l’investimento in azioni potete utilizzare una di queste piattaforme regolamentate:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI ISCRIZIONE Copy trading su azioni Commissioni basse ISCRIVITI Servizio CFD Conto demo illimitato ISCRIVITI Spread bassi, CFD Segnali di trading ISCRIVITI Numerose azioni Conti Zero spread ISCRIVITI CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

si tratta dei broker migliori, registrati in Consob e con licenza dunque sicuri.

NIO: dati societari

Ecco i principali dati societari di NIO.

Indirizzo: No. 56 Antuo Road, Jiading District, Shanghai, SHA 201804, China

Telefono: +86-21-69083306

Sito ufficiale: www.nio.com

Management

James Gordon Mitchell, età 47, dal 2018 Director

William Li, età 47, dal 2018 Founder, Chairman & CEO

Yu Long, età 48, dal 2021 Independent Director

Hai Wu, età 52, dal 2016 Independent Director

Ting Bun Lee, età 54, dal 2018 Independent Director

Lihong Qin, età 48, President & Director

Bilancio e utili

Per il Q1 2021, Nio ha riportato risultati contrastanti. I ricavi del quarto trimestre sono in linea con le aspettative ma la perdita è più ampia del previsto.

Nio ha dichiarato che i ricavi del quarto trimestre sono balzati del 133,16% su base annua e del 46,7% su base trimestrale a 6,64 miliardi di yuan (1,018 miliardi di dollari); escludendo alcune voci, la perdita non GAAP per azione è stata di 0,93 yuan (0,14 dollari).

Gli analisti, in media, avevano stimato una perdita di 0,07 dollari per azione su un fatturato di 1,01 miliardi di dollari.

Inoltre, la società ha registrato una perdita di 0,39 dollari per azione e un fatturato di 406,99 milioni, mentre nel precedente terzo trimestre i ricavi erano stati di 666,6 milioni di dollari e la perdita non GAAP per azione era risultata pari a 0,12 dollari.

In precedenza Nio aveva indicato nella guidance per il quarto trimestre ricavi compresi fra 921,8 e 947 milioni di dollari.

Le vendite di veicoli sono state pari a 946,2 milioni di dollari, in crescita del 130% rispetto all’anno precedente e del 44,7% rispetto al trimestre precedente.

All’inizio del 2021, la multinazionale cinese ha confermato di aver consegnato nel quarto trimestre 17.353 veicoli, con una crescita del 111% su base annua.

Il momentum delle consegne ha subito un’ulteriore accelerazione all’inizio di quest’anno, con le consegne di gennaio che sono aumentate di oltre il 350% a 7.225 veicoli.

Broker per fare trading sul titolo Nio

Quali sono le migliori piattaforme di trading online per investire su Nio? Eccole di seguito.

eToro

Il punto di forza di questo broker (eToro) è senz’altro il copy trading, che sul sito prende il nome di Copy trader. Il trader neofita può copiare l’operato dei migliori trader, chiamati Popular investors. Che a loro volta guadagnano sui vari trader followers.

Ecco altre caratteristiche del broker eToro:

Deposito minimo: 50 euro

Commissioni e spread: bassi

Conto demo: 100mila euro virtuali

Servizi principali: social trading, exchange eToroX, Copyportfolios

66% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Trading con Capital.com

Il punto di forza di Capital.com è senza dubbio la vasta scelta di asset che offre per differenziare il proprio portafoglio titoli. Pari a +3.000 asset.

Altre caratteristiche interessanti sono:

Deposito minimo: 20 euro

Commissioni e spread: ridotti

Conto demo: Mille euro virtuali

Servizi principali: IA, +70 indicatori ed oscillatori di trading, app Investmate, ampio Glossario

Trading con FP Markets

FP Markets è un Broker australiano nato nel 2018 in forte ascesa anche in Europa. Conquistando la licenza per operare a Cipro, Germania, Spagna e la nostra Italia.

Ecco alcune tra le cose più interessanti che offre:

Deposito minimo: 100 euro

Commissioni e spread: convenienti

Conto demo: da richiedere al momento dell’iscrizione, dopo 30 giorni di inattività scade

Servizi principali: 4 tipi di piattaforme, Portale clienti, Soluzioni VPS superiori per EA e auto-trading

Modello di Business di NIO

NIO si concentra sull’innovazione per stare al passo con la curva del mercato dei veicoli elettrici che si evolve alla velocità della luce. Ha depositato oltre 300 domande di brevetto negli ultimi cinque anni. Questi sono legati a vari aspetti come i sistemi di comunicazione, le caratteristiche di sicurezza, l’illuminazione, il sistema HVAC, la distribuzione e la conversione dell’energia elettrica.

Questo crea un’opportunità di licenza di brevetto per il marchio con conseguente status di innovatore e ricavi. Con tre centri di ricerca in Cina e uno ciascuno negli Stati Uniti, in Germania e nel Regno Unito, NIO si sforza di offrire al mercato veicoli elettrici premium tecnologicamente avanzati.

NAD è una tecnologia di guida autonoma offerta da NIO. NIO ET7, una berlina, è il primo modello di guida autonoma lanciato dal marchio nel gennaio 2021. NAD è composto da NIO Aquila Super Sensing e NIO Adam Super Computing per rendere la guida autonoma un’esperienza sicura.

NIO Aquila comprende 33 unità di rilevamento ad alte prestazioni, inclusi componenti come fotocamere ad alta risoluzione da 8 MP, 1 LiDAR ad alta risoluzione a ultralungo raggio, radar a onde 5 mm, 12 sensori a ultrasuoni e 2 unità di posizionamento ad alta precisione, il tutto in sync generando 8 GB di dati al secondo. NIO Adam è un supercomputer che si occupa di tutti questi dati per creare immagini ad alta nitidezza e dettagli migliorati per rendere comoda la guida autonoma.

La batteria è il cuore di un veicolo elettrico e generalmente ammonta ad almeno un terzo del costo del veicolo elettrico. Nell’aprile 2020, la Cina ha emesso un nuovo regolamento, che esenta chiaramente i veicoli “modello di sostituzione della batteria” dalla “soglia di prezzo di 300.000 RMB per ottenere sussidi” stabilita dalla politica.

BaaS è un modello di abbonamento o un servizio di leasing che mira a ridurre i costi per i consumatori. I consumatori che optano per questo servizio possono risparmiare fino a 100.000 Yuan scegliendo di non possedere la batteria.

In alternativa, possono pagare un canone di locazione della batteria di circa 1.280 Yuan al mese per sei anni consecutivi e poi possederla. Consente ai consumatori di affrontare la triplice sfida del degrado della batteria, dell’aggiornabilità e dei valori di rivendita inferiori.

NIO Power aiuta a ridurre l’ansia da autonomia della batteria fornendo ai clienti una gamma di soluzioni di alimentazione mobili basate su Internet. “One Click for Power”, ovvero un sistema di ricarica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è una di queste opzioni sull’app NIO. Fornisce un servizio di ritiro e consegna per la ricarica di un veicolo NIO nel più breve tempo possibile in base all’opzione migliore (Power Swap, Mobile o Charger).

NIO Power fornisce servizi sia a casa che su strada. Per la casa sono disponibili caricabatterie Power Home Plus che consentono la ricarica rapida dei veicoli. Per la strada, Power Swap prevede la sostituzione della batteria, Power Charger e Power Mobile, che è simile a un power bank portatile per un veicolo.

La struttura Power Mobile fornisce un furgone di ricarica nel luogo richiesto, offrendo un’autonomia di 100 km dopo la ricarica per 10 minuti.

NIO aveva 792 caricabatterie in 53 città in Cina e 318 furgoni Power Mobile al 31 dicembre 2020.

La tecnologia può essere difficile da padroneggiare e essere i primi sul mercato non garantisce il successo. Lo scambio di batterie è stato introdotto per la prima volta nel 2011 da una start-up israeliana chiamata Better Place, che ha dichiarato bancarotta nel maggio 2013.

Tesla ha lanciato la sua Model S nel 2013 con la sostituzione della batteria abilitata, ma anche loro hanno concluso l’iniziativa entro il 2015. La tecnologia è stata un punto di svolta, ma l’implementazione è stata tutt’altro che facile. NIO è riuscito a risolvere il puzzle creando una rete elettrica.

NIO aveva 172 stazioni Power Swap in 74 città della Cina, dopo aver completato 1,4 milioni di sostituzioni di batterie al 31 dicembre 2020. La loro stazione Power Swap 2.0, che dovrebbe essere lanciata nel secondo trimestre del 2021, ridurrà il tempo di sostituzione della batteria a meno di tre minuti, in grado di ospitare fino a 13 pacchi batteria molto al di sopra del numero attuale di 5 pacchi batteria.

Il modello di business di NIO non riguarda però solo la vendita di auto elettriche e servizi associati. Come abbiamo detto prima, NIO sta costruendo una comunità.



NIO Life è un marchio di lifestyle che si rivolge a vari segmenti come abbigliamento, casa e vita, viaggi e borse. La multinazionale cinese ha collaborato con oltre 100 designer in tutto il mondo per riutilizzare e rinnovare gli scarti dei veicoli per creare prodotti lifestyle e moda sotto l’etichetta NIO Life. Oltre 2,6 milioni di articoli NIO Life sono stati venduti tramite canali online e offline dal 2016.

Grafico azioni NIO in tempo reale

Ecco il grafico della quotazione in tempo reale di NIO.

Competitors di NIO

Vediamo i principali concorrenti di NIO da tenere presenti.

Tesla

Tesla è un’azienda che progetta, sviluppa, produce e vende veicoli elettrici e sistemi di accumulo di energia. Opera attraverso due segmenti: Automotive e Energy Generation e Storage. Inoltre, Tesla fornisce componenti e sistemi di propulsione per veicoli elettrici ad altri produttori e installa, gestisce e mantiene prodotti solari e di accumulo di energia.

Faraday Future

Faraday Future è una società tecnologica start-up focalizzata sullo sviluppo di veicoli elettrici intelligenti. La Società sviluppa modelli di proprietà, contenuti di bordo e tecnologie di guida autonoma. Faraday Future unisce le ultime novità in fatto di trasporto sostenibile e ecosistemi digitali connessi.

Lucid Motors

Lucid Motors (precedentemente nota come Atieva) è un’azienda che progetta e produce veicoli elettrici. Sviluppa Lucid Air, un’auto completamente elettrica che esiste nei modelli Air Dream, Air Grand Touring e Air Touring. L’azienda fornisce soluzioni tecnologiche personalizzate per batterie agli ioni di litio, servizi di ricarica ed elettronica di potenza.

Previsioni azioni Nio 2021-2025

Le azioni Nio hanno toccato il loro massimo storico il 21 gennaio 2021 sfiorando i 62 dollari per azione.

Poi il graduale calo fino a 33 dollari toccati il 14 maggio e la risalita non riuscendo a sfondare la resistenza a 50 dollari americani il 2 luglio 2022. Poi un nuovo calo che mette a rischio al momento della scrittura il supporto dei 33 dollari.

Dunque, sulle azioni Nio regna forte incertezza da inizio 2021. Abbiamo visto che la concorrenza è agguerrita, soprattutto da parte di Tesla. Ma Nio ha saputo sempre innovare il settore, soprattutto per quanto concerne la annosa questione della batteria.

Si prevede comunque un rialzo per i prossimi anni, sebbene stabilire ad oggi una entità più precisa risulta difficile. Probabilmente ritornerà ai livelli di gennaio 2021 in modo stabile solo nel corso del 2022, si presuppone dopo il Q1.

Di lì si potrebbe poi ipotizzare un rialzo di nuovo costante e sostenuto, anche perché le auto elettriche sono destinate a segnare il destino del futuro delle auto. E Nio non resterà di certo a guardare.

Azioni Nio: le FAQ

Chi è Nio? Si tratta di una multinazionale cinese dedita alla produzione di auto elettriche. Ha lanciato sistemi innovativi per mitigare il problema della ricarica della batteria, come un sistema wireless e punti per cambiarla direttamente senza caricarla.



Inoltre, per abbattere i costi, si è inventata la vendita di auto in 2 volte: acquistando prima la auto senza batteria e poi successivamente la batteria per farla funzionare. Conviene investire in azioni Nio? Il suo massimo storico risale a gennaio 2021, poi molta incertezza. Il trading CFD consente comunque di posizionarsi sia long che short in base alle proprie previsioni. Dove fare trading CFD sulle azioni Nio? Puoi provare broker come eToro e Capital.com.

Conclusioni

Nata a Shangai nel 2014, Nio è una multinazionale di auto elettriche, chiamata la Tesla cinese. Concorre anche nella Formula E, vincendo tra l’altro la stagione di esordio.

Nio in questi anni ha introdotto diverse soluzioni interessanti per mitigare il problema della batteria. Come la ricarica wireless o il powerbank, proprio come per gli smartphone. Oppure, i centri per cambiarla direttamente quando è scarica.

Interessante la mossa commerciale di vendere poi auto senza batteria per ridurne i costi.

Le azioni Nio hanno subito una accelerata durante la Pandemia, anche per la crescita di interesse intorno alle auto elettriche. Sebbene da gennaio 2021, dopo aver toccato il loro massimo storico, hanno fatto registrare molta incertezza.

Comunque, puoi approfittare di queste oscillazioni con il trading CFD su broker che offrono conti demo.

Responsabilità: Gli autori dei contenuti ed i responsabili di ilcorsivoquotidiano.net, dichiarano che i contenuti e le analisi su valute, azioni e qualunque tipo di strumento finanziario non devono essere considerate raccomandazioni di investimento. Tutte le considerazioni fatte dall'autore dell'articolo sono soggettive e dunque rientrano nelle opinioni personali e come tali devono essere considerate. Il contenuto dei post rispecchia l'opinione personale dell'autore e della redazione e sono scritte con finalità di informazione e non al fine di invogliare a fare trading o a investire su qualunque mercato finanziario/o strumento. Gli autori stessi e lo staff del sito non possiedono azioni di società quotate o asset finanziari oggetto delle analisi. Lo staff di ilcorsivoquotidiano.net non garantisce che i dati siano in tempo reale e che la periodicità delle analisi sia puntuale. L'attività di trading e di speculazione sui mercati finanziari o di investimento tramite strumenti derivati costituisce un rischio di perdita di capitali. Pertanto lo staff e gli autori non si assumono alcuna responsabilità legata a investimenti errati o decisione prese tramite analisi di qualsiasi genere trovate sul sito web. L’Utente, pertanto, si assume ogni responsabilità e non ritiene ilcorsivoquotidiano.net e tutti i suoi autori responsabili per eventuali perdite/danni diretti o indiretti che possano scaturire dalla lettura delle analisi, dalla loro inesattezza/e incompletezza oltre che accuratezza. Ogni utente che vuole investire sarà pertanto tenuto a informarsi assumendosi i rischi di eventuali investimenti non basandosi solo sulle analisi tecniche fornite da ilcorsivoquotidiano.net