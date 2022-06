Comprare Azioni Twitter (TWTR): dove investire, guida e previsioni 2022

In questa guida vedremo come comprare azioni Twitter, ovvero investire sul titolo di una piattaforma social molto nota sopratutto in ambito informazione.

Twitter è un noto Social network, che ha mantenuto una propria peculiarità negli anni. Dando priorità a brevi messaggi di testo e al suo utilizzo prevalentemente adibito per lanciare nuovi trend, pubblicare pensieri ed opinioni. Non a caso, resta il più importante per quanto riguarda gli opinion leader, soprattutto i politici.

C’è chi ne ha fatto un’autentica arma mediatica, come i presidenti Obama e Biden. Chi, ne ha fatto un modo per promuovere la propria azienda e nuove tendenze commerciali, come il Ceo di Tesla Elon Musk. Il quale sta anche cercando di acquistare Twitter e plasmarlo a suo modo.

Ma Twitter è anche una società quotata in Borsa ed è di questo che ci occuperemo di seguito. Vedremo meglio il profilo societario, la storia, il business model, se conviene investire sulle azioni Twitter e come fare.

Molti trader ne stanno approfittando utilizzando le piattaforme CFD certificate. Ad esempio con eToro (clicca qui per visitare il sito ufficiale) si hanno a disposizione strumenti molto utili come il copy trading per poter essere "copiare" le operazioni dei trader che guadagnano di più.

Per saperne di più sui servizi di eToro clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Twitter: cos’è

Cos’è Twitter? Si tratta di un servizio di notizie e microblogging fornito dalla società Twitter, Inc. con sede a San Francisco (Stati Uniti), con filiali anche a San Antonio e Boston.

Lanciato in California nel luglio 2006, l’anno dopo si è trasferito nel Delaware. Chiamato l’sms di Internet, Twitter negli anni ha viaggiato con oltre 300 milioni di utenti attivi mensilmente, con un fatturato di oltre 2,5 miliardi di dollari all’anno, con un valore di mercato superiore a 10 miliardi di dollari.

Nel 2021, però il fatturato ha raggiunto i 5mila miliardi di dollari. Una indagine di qualche anno fa aveva però constatato come almeno un utente su tre dopo poco tempo dall’iscrizione diventasse inattivo.

I tweet giornalieri superano i 65 milioni, con oltre 800mila richieste di ricerca. Di recente, il fondatore Jack Dorsey ha ceduto alla richiesta di allungare i caratteri massimi di un tweet da 140 a 280, quindi raddoppiarli.

Il social permette di seguire i profili, così da vedere apparire sul proprio feed i tweet che pubblicano. I seguaci sono detti in gergo followers. Followers diventato ormai di uso comune anche su altre piattaforme, sebbene su Twitter spesso si utilizzi il gergo Tweep (Twitter + peeps, seguaci alle prime armi che non hanno ancora fatto molti tweet).

Per impostazione predefinita i messaggi sono pubblici e possono essere trasmessi privatamente, mostrandosi solo a determinati seguaci.

E’ possibile pubblicare tweet direttamente dalla piattaforma (su un browser da pc o tramite app da smartphone). Ma in alcuni paesi esiste anche il servizio tramite SMS, sebbene ciò comporti anche una attivazione di un abbonamento. Twitter utilizza e contribuisce a numerosi progetti open source.

Una caratteristica di Twitter sono anche gli hashtags, che possono dare vita a dei trend molto popolari, se legati ad un evento in corso. Ha fatto discutere poi il fatto che il profilo del presidente Trump sia stato chiuso.

Il 25 aprile 2022 è stato definito l’accordo per l’acquisizione da parte del miliardario Elon Musk per 44 miliardi di dollari. Il quale, come detto, vuole modificare alcuni aspetti del Social, tra cui ripristinare il profilo dell’ex presidente americano, bollando come illiberale la scelta di chiuderlo.

L’operazione di Musk, che spesso su Twitter ha innescato rally non solo delle azioni di Tesla, ma anche del Bitcoin e di alcune altcoin (clamorosi sono stati i casi di Dogecoin e Shiba Inu), ha provocato non poche reazioni da parte di alcuni membri del CDA. Non proprio entusiasti all’idea.

Il primo tweet della storia, quello del fondatore Jack Dorsey, è stato venduto sotto forma di NFT per 2.9 milioni di dollari a Sina Estavi tramite asta. Il quale però ha poi provato invano a rivenderlo per 50 milioni di dollari.

Dati di contatto

Indirizzo: 1355 Market Street Suite 900, San Francisco, 94103, United States

Telefono: 415 222 9670

Sito internet: www.twitter.com

Management

Robert B. Zoellick, età 68, dal 2018 Independent Director

Egon Pierre Durban, 49, dal 2020 Independent Director

Bret Steven Taylor, età 42, dal 2016 Independent Chairman

Fei-Fei Li, età 46, dal 2020 Independent Director

Mimi Alemayehou, età 53, dal 2021 Independent Director

David S. Rosenblatt, età 54, dal 2010 Independent Director

Martha Lane Fox, età 49, dal 2016 Independent Director

Patrick Pichette, età 59, dal 2017 Independent Director

Omid R. Kordestani, età 59, dal 2015 Non-Employee Director

Elon R. Musk, età 50, dal 2022 Director

Jack Dorsey, età 45, dal 2007 Co-Founder & Director

Parag Agrawal, età 37, dal 2017 CEO & Director

Utili e ricavi

Twitter ha chiuso il Q4 2021 in crescita, sebben i ricavi deludono, così come il numero di utenti.

Nei primi tre mesi del 2022 l’utile per azione si è attestato a 61 centesimi, a fronte di profitti netti per 513 milioni di dollari. I ricavi vanno in rialzo del 16% rispetto a un anno prima (1,20 miliardi di dollari). Sebbene gli analisti avessero previsto ricavi per 1,23 miliardi di dollari.

Confrontando con il 2021, Twitter aveva registrato un utile netto di 68 milioni e un utile per azione di 8 centesimi. I ricavi dalla pubblicità sono stati pari a 1,11 miliardi di dollari, in rialzo del 23%.

Il numero di utenti attivi giornalieri monetizzabili (mDAUs) si è attestato a 229 milioni, in rialzo del 15,9% rispetto a un anno prima. Sebbene anche qui sotto le stime, di 226,9 milioni. I costi e le spese sono aumentate del 35% a 1,33 miliardi di dollari, con una perdita operativa di 128 milioni e un margine operativo pari a -11%. Mentre nel 2021 l’utile operativo è stato di 52 milioni, e il margine operativo del 5%.

Quali sono i migliori broker per comprare le azioni di Twitter (TWTR)? Ecco tre piattaforme di trading online che si stanno distinguendo per sicurezza e costi.

Ecco il grafico in tempo reale delle azioni Twitter (TWTR)

Twitter fa soldi promuovendo un modello pubblicitario a marketer e utenti. La pubblicità rappresenta la maggior parte delle entrate di Twitter e gestisce tre tipi di annunci chiamati:

Annunci promossi

Annunci follower

Acquisizioni di tendenza

Twitter fa la maggior parte delle sue entrate attraverso le commissioni pubblicitarie ai partner, che rappresentano oltre l’85% dei ricavi annuali dell’azienda. Utilizza un modello che incorpora annunci sponsorizzati, annunci follower e acquisizioni di tendenze.

Gli annunci promossi si presentano come tweet sulla piattaforma, dando loro una sensazione nativa del contenuto visualizzato dagli utenti nei loro feed. Gli annunci follower suggeriscono nuovi account che l’utente deve seguire e Trend Takeover inserisce annunci accanto ad argomenti di tendenza.

Gli annunci di Twitter variano in termini di costi, con i tweet promossi che costano tra $ 0,50 e $ 2 e gli annunci promossi costano tra $ 2 e $ 4 per ogni nuovo follower aggiunto all’account dell’utente. Le tendenze promosse possono costare fino a $ 200.000 al giorno.

Gli accordi di licenza dati rappresentano circa il 14% dei ricavi di Twitter. L’azienda ha registrato una crescita del 9,2% su base annua in questo segmento della sua attività.

Nell’aprile 2022, Elon Musk ha annunciato di essersi assicurato finanziamenti sufficienti per acquistare Twitter e rendere l’azienda privata.

Le personalità dei media di sinistra e il consiglio di amministrazione di Twitter hanno visto questa come una minaccia da parte di Elon Musk, con il potenziale del miliardario che prende il controllo della piattaforma e la ripristina come piattaforma per la libertà di parola.

Musk si è offerto per la prima volta di acquistare la società a $ 54,20 per azione. Per impedire a Musk di rilevare l’azienda, Twitter ha adottato una strategia di “pillola velenosa” per impedire al miliardario di acquisire la piattaforma. Ma non ha funzionato. Musk ha fatto un’offerta che non poteva rifiutare e ha acquistato l’intera azienda per $ 44 miliardi.

Quale direzione prende Musk per l’azienda diventerà chiaro in tempo. Le voci abbondano, ma piuttosto che l’assegno blu è di competenza dell’élite, Musk potrebbe renderlo disponibile a chiunque per un piccolo canone mensile.

Questo non solo genererebbe una nuova e sostanziale fonte di entrate per l’azienda, ma aiuterebbe anche ad affrontare il suo problema di spambot.

Ci sono molte altre opportunità per Twitter di crescere in futuro, ad esempio addebitare una commissione agli utenti per vendere beni e servizi sulla piattaforma, ma deve prima correggere la sua immagine un po’ inficiata e convincere gli utenti a impegnarsi di più se vuole crescere di fronte all’inasprimento della concorrenza.

Twitter Inc. rientra tra i titoli tecnologici che non distribuisce alcun dividendo. Vedremo se l’ingresso di Elon Musk potrebbe cambiare anche questa strategia aziendale.

Prima della Pandemia, le azioni Twitter da tempo si muovevano in un range compreso tra i 29 e i 46 dollari (supporto e resistenza), subendo un crollo non particolarmente vistoso con l’arrivo della Pandemia, arrivando a 23 dollari americani per azione.

Poi c’è stato il lento recupero, riuscendo a chiudere l’anno poco sopra i 50 dollari americani. Quindi, non ha registrato un trend particolarmente rialzista come invece accaduto per esempio a Facebook. Malgrado la piattaforma sia stata molto utilizzata nel corso della pandemia.

Il 2021 si è invece aperto molto bene, con le azioni Twitter che hanno toccato quota 77 dollari (il suo attuale massimo storico), per poi rinculare fino a 33 dollari giusto un anno dopo.

Un sussulto lo ha portato senza dubbio l’annuncio dell’ingresso di Elon Musk, con le azioni Twitter che hanno sfiorato i 50 dollari a metà, per poi scendere di nuovo e viaggiare di nuovo poco sopra i 30 dollari americani.

Tutto questo per dire che le azioni Twitter non danno vita a rally straordinari come altri titoli tecnologici, e quando ha toccato quote importanti ha subito poi pesanti rimbalzi.

Il futuro dipenderà molto da cosa vorrà fare Elon Musk, il cui arrivo ha già vivacizzato il titolo in borsa. Dunque, si preannuncia forte volatilità per i prossimi anni e le azioni Twitter possono risultare interessanti per chi ne cerca uno per il proprio portafoglio.

Conclusioni

Nel corso di questa guida completa sulle azioni Twitter, abbiamo cercato di presentare tutte le caratteristiche della società. Per capire se conviene o meno investirci.

L’ingresso recente di Elon Musk molto probabilmente vivacizzerà il titolo in borsa (ticker TWTR), e ciò attirerà senza dubbio l’attenzione verso di esso.

Se vuoi investire sulle azioni Twitter ti consigliamo broker che offrono commissioni basse e la possibilità di provare i servizi.