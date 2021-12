Comprare Shiba Inu: guida per investire sulla criptovaluta [2022]

Shiba Inu è una criptovaluta nata nell’agosto 2020, in un periodo tra l’altro ideale, giacché in quel mese le criptovalute hanno intrapreso un rally di prezzo favoloso. Col Bitcoin che ha concluso una straordinaria cavalcata a 67mila dollari ad aprile 2021, per poi ritracciare pesantemente e riprendere quota da settembre dello stesso anno.

Molte altcoin hanno seguito la stessa sorte, soprattutto quelle coinvolte nella Finanza Decentralizzata, meglio nota con l’acronimo DeFi.

Mentre Shiba Inu è nata sulla scia del successo di un fenomeno autentico del mondo crypto: Dogecoin (DOGE). Nato per gioco ma che ha finito per risorgere ed attirare anche personaggi come Elon Musk.

La criptovaluta Shiba Inu prende il nome della razza canina giapponese che ha come simbolo anche la stessa DOGE.

In questo articolo vediamo cos’è Shiba Inu, come funziona, se conviene investire, su quali broker.

Shiba Inu Cos’è

Shiba Inu Coin (SHIB), è, proprio come Dogecoin, un meme token che gira sulla tecnologia introdotta da Ethereum ERC 20. Su cui si basano molte altre criptovalute che sono coinvolte nella DeFi. Tanto che Ethereum ha visto consolidare molto il suo prezzo.

A differenza di Dogecoin, nato come detto per gioco e senza alcuna progettualità, Shiba Inu Coin si basa su un progetto serio, destinato a durare. Ne è un primo esempio proprio il protocollo ERC 20 su cui gira.

Dietro c’è una community molto attiva, chiamata SHIBARMY. L’ecosistema di Shiba Token si basa invece su AMM, molto simile a progetti come Uniswap o Pancakeswap, che fa generare profitti tramite staking. In pratica, si tratta di un meccanismo tramite il quale, chi trattiene le proprie criptovalute, matura degli interessi. La ratio dietro questo sistema è che si cerca di far incrementare il valore della criptovaluta.

ShibaSwap è anche l’unico canale di accesso a Bone, uno dei tre crypto-token collegati al progetto, insieme al token principale SHIB e a Leane. Anche il primo e il terzo token hanno qualcosa nel nome che ha a che fare con il mondo dei cani. Bone significa osso, mentre Leane guinzaglio.

Si sa invece poco sul team di sviluppatori dietro Shiba Inu. Tuttavia, i sostenitori di questa criptovaluta rispondono a questa obiezione col fatto che anche la prima e principale criptovaluta, Bitcoin, mantiene l’anonimato del suo creatore: Satoshi Nakamoto. Malgrado gli oltre 10 anni che ormai ci separano dal suo lancio.

Shiba Inu: riepilogo

👍 Cos’ è?

Meme token che gira sulla tecnologia introdotta da Ethereum ERC 20. Simile a Dogecoin 💻 Caratteristiche Decentralizzazione / Scalabilità / Grande community 💰Token SHIB 🥇Migliore piattaforma per criptovalute eToro 🥇Miglior exchange per Shiba Crypto.com

Piattaforme regolamentate per investire in criptptovalute

Chi vuole fare trading seriamente può scegliere invece le migliori piattaforme di trading, che consentono di operare sulle criptovalute:

si tratta di siti sicuri registrati regolarmente in Consob.

Come funziona Shiba Inu Token

Shiba Inu Coin riprende lo stesso concetto di Pancake. Abbiamo detto che gira sistema ERC 20, il che significa che si tratta di una struttura dati prestabilita, progettata per facilitare l’implementazione di varie funzionalità sulla blockchain di Ethereum. Nonché il lavoro di creazione per gli sviluppatori.

ShibaSwap, inoltre, riesce a far investire anche su un altro tipo di risorsa digitale sempre più in voga: gli NFT (not fungible token). Questi ultimi sono un nuovo formato per creare progetto culturali e ShibaSwap permette di riprodurli in modo unico e distinguibile, anche per difendere il copyright.

Ancora, tramite Amazon Smile viene raccolta una percentuale di donazioni destinate alla Shiba Inu Rescue Association. Impegnata nella implementazione di Shib e nella creazione di centri per la loro protezione.

Quest’ultimo è però un progetto in divenire, sul quale si sa ancora poco.

Il woofpaper racchiude invece il whitepaper della criptovaluta Shiba Inu. Sebbene riteniamo che per reperire informazioni sia ancora più utile il sito ufficiale di Shiba Inu, mentre il woofpaper è comunque scaricabile in un Pdf in lingua inglese.

Dove comprare Shiba Inu

Shiba Inu ha subito raccolto i favori delle principali piattaforme che si occupano di criptovalute. Sia broker che Exchange. Così potrai investire su questo token sia operando tramite trading CFD, sia acquistandolo direttamente tramite Exchange.

eToro

Il broker eToro punta molto sulle criptovalute, tanto di essere stato uno dei primi broker a integrare Bitcoin tra i suoi asset nel 2013. Quindi in tempi non sospetti e prima che esplodesse il prezzo.

Sono circa 40 ad oggi le criptovalute disponibili su eToro per il trading CFD, un elenco difficilmente riscontrabile altrove. Ma non finisce qui. Da qualche anno ha lanciato anche un Exchange vero e proprio: eToroX. Tramite il quale è possibile acquistare direttamente circa 130 asset digitali, utilizzando le stesse credenziali che si usano per il broker.

Ecco un esempio di acquisto su Shiba:

Ed ancora, tra i cryptoportfolios – pacchetti di asset confezionati dagli esperti di eToro, divisi per categoria e performance, aiutati da algoritmi – troviamo anche le criptovalute.

Si chiama Cryptocopyportfolio, e racchiude i principali asset in base alle loro performance. Quindi, con un solo asset potrai investire su un insieme di criptovalute già selezionato.

Capital.com

Capital.com è la seconda alternativa che proponiamo subito dopo eToro. Intanto perché vanta la stessa sicurezza, visto che vanta 3 licenze per operare (CySEC, FCA e ASIC).

E poi perché ci troverai una lunga lista di coppie per investire in criptovalute. Ben 220 (20 distribuite per 11 pagine) suddivise per diverse categorie:

I più negoziati (le coppie di criptovalute che i trader stanno maggiormente scegliendo)

I Top riser (le coppie di criptovalute che stanno registrando i maggiori rialzi di prezzo)

I Top faller (le coppie di criptovalute con i prezzi più vistosamente in calo)

I più volatili (le coppie di criptovalute dai prezzi più instabili)

Quindi, avrai facoltà di scegliere sugli asset digitali che più ti ispirano. Ricorda poi che potrai contare sia sulla piattaforma di trading nativa di Capital.com, integrata con l’intelligenza artificiale, sia sulla piattaforma di trading più usata dai trader: MT4 e MT5.

Potrai approfondire il prezzo delle criptovalute grazie ad oltre 70 tra indicatori ed oscillatori di trading. Ed esercitarti con la app Investmate senza rischiare il tuo denaro reale.

Grafico Shiba Inu (SHIB) in tempo reale

Vediamo il grafico dell’andamento del prezzo di Shiba Inu.

Comprare Shiba Inu conviene?

Fare previsioni su una criptovaluta, qualunque essa sia, non è assolutamente facile. Anche Bitcoin quando sembra aver spiccato il volo, poi subisce degli spaventosi ritracciamenti.

Certo, Shiba Inu ha dovuto fare i conti con un largo scetticismo. Per esempio, si diceva che fosse un fake (cosa che è realmente accaduta, per esempio, con il token che ha preso in prestito il nome della fortunata serie Tv sudcoreana Squid game). Ed ancora, che il tsuo fantomatico fondatore fosse sottoposto ad indagini giudiziarie. O, che, come detto prima che sul team di sviluppatori non si sa nulla.

In realtà, Shiba Inu ha dimostrato di non essere assolutamente un progetto-truffa. Come dimostra l’avvenuto audit di Certik, uno degli enti più importanti nel mondo delle criptovalute e che validano la sicurezza e la resilienza di un progetto cripto.

O il fatto che sc name=”etoro-link” landing=”l_Criptovalute” anchor=”piattaforme come eToro” pos=”conviene”], e, come vedremo, Binance o Crypto.com, l’abbiano aggiunta alla propria offerta per gli utenti iscritti. Pure Kraken lo ha aggiunto al proprio elenco, incassando l’entusiasmo a colpi di likes e sharing da parte dei suoi utenti.

Un altro importante endorsement arriva da Newegg, che ha recentemente dichiarato che a breve i clienti potranno acquistare in Shiba Inu Coin. Newegg Commerce, Inc. è un importante rivenditore americano online di prodotti informatici, tra cui hardware per computer ed elettronica di consumo, con sede in California.

Anche il pittoresco Ceo di Tesla, Elon Musk, ha spesso parlato favorevolmente di Shiba Inu, sollecitando incredibili rialzi del prezzo.

Altro progetto interessante legato al token è lo Shiba Inu Games, il quale si basa sulla collaborazione con consulenti e appaltatori eccezionali al fine di realizzare un gioco per il mobile che dovrebbe chiamarsi Oshiverse.

La commistione criptovalute-videogame non sorprenda. Sarà sempre più solida più si concretizzerà il Metaverse. La nuova realtà virtuale che ci cambierà la vita.

Interessante è poi il fatto che Shiba Inu sia coinvolta su fronti che in futuro faranno sempre più parte della nostra vita. Come il gaming (e quindi entra nel Metaverso) e i Not Fungible Tokens.

Quindi, tutto questo per dire che, pur tenendo sempre presenti i difetti tipici delle criptovalute, fatti di incertezza del proprio valore, in realtà Shiba Inu non è assolutamente un fenomeno passeggero. L’implementazione è costante e sono sempre più le piattaforme rinomate che ci credono.

Il trading CFD ti offre il vantaggio di poter investire su di essa sia al rialzo che al ribasso. Ma se intendi acquistarla direttamente, di seguito ti enunciamo alcuni Exchange rinomati che pure stanno credendo in questa criptovaluta.

Comprare Shiba Inu su Exchange

Vediamo i migliori Exchange per comprare Shiba Inu.

Binance

Binance nell’anno 2021 è diventato il principale Exchange di criptovalute per volume di capitali mosso. Nato nel 2017 da un’idea di Changpeng Zhao, comunemente noto come “CZ“, ha spostato la propria sede in tempi recenti a Malta. V

ista la continua restrizione verso le criptovalute del suo paese di origine: la Cina.

Binance è stato sempre un Exchange innovativo. A settembre 2019 vennero resi disponibili dei contratti futures perpetui, consentendo l’applicazione di una leva fino a 125 volte il valore del contratto.

Ha poi lanciato la sua criptovaluta, il Binance Coin (BNB), il primo Exchange a farlo. Non solo, nel corso del 2021 è salita anche sul podio delle criptovalute con maggiore capitalizzazione di mercato. Ciò anche grazie al fatto che l’Exchange consenta ai propri utenti di pagare le commissioni relative a ogni transazione utilizzandolo. Ma anche perché utilizza i profitti per riacquistare e distruggere i token, in modo da aumentarne il valore limitandone l’offerta.

Mentre nel settembre 2020 ha lanciato la Binance Smart Chain (BSC), sulla quale poggiano molte criptovalute, in alternativa al succitato protocollo ERC 20. E molto utilizzato per i costi più contenuti.

Crypto.com

Crypto.com è un Exchange gestito dalla società Foris DAX Asia Pte. Ltd, una consociata di Foris DAX MT (Malta) Limited. Costituita a Malta e con sede a Singapore. Vanta oltre 10 milioni di utenti e 3.000 dipendenti.

L’azienda è stata inizialmente fondata da Bobby Bao, Gary Or, Kris Marszalek e Rafael Melo nel 2016 come “Monaco”.

Cinque anni dopo ha acquistato i diritti di denominazione dello Staples Center di Los Angeles, pagando 700 milioni di dollari per cambiare il nome in Crypto.com Arena per 20 anni.

Crypto.com è sponsor di diverse società sportive: dalla Formula Uno alla nostra Serie A, passando per UFC e Paris Saint-Germain FC, fino a Philadelphia 76ers e Montreal Canadiens.

Per accaparrarsi l’attuale dominio, ha dovuto sborsare $ 12 milioni poiché già registrato nel 1993 dal ricercatore di crittografia e professore Matt Blaze.

Shiba Inu: le domande frequenti

Previsioni Shiba Inu 2022-2025

Se Shiba Inu manterrà il ritmo di crescita attuale e le sbavature tecniche verificatesi sono collegate soprattutto alla crescita veloce che ha registrato, allora possiamo dire che i taget price ipotizzabili per Shiba Inu sono:

2022: $ 0.00009000

2023: $ 0.0001

2024: $ 0.0002

2025: $ 0.0003

Conclusioni

Shiba Inu Coin (SHIB), è, proprio come Dogecoin, un meme token che però gira sulla tecnologia introdotta da Ethereum ERC 20.

Dietro c’è una community molto attiva, chiamata SHIBARMY. L’ecosistema di Shiba Token si basa invece su AMM, molto simile a progetti come Uniswap o Pancakeswap.

Accolta con notevoli scetticismi iniziali, col tempo ha dimostrato la propria solidità. Tanto da assicurarsi il beneplacito anche di piattaforme importanti. Inoltre, è molto importante che sia coinvolta in progetti come il gaming, che coinvolge sempre più le criptovalute, e i Not Fungible token.

Puoi provare ad investire su Shib o tramite trading CFD su broker regolamentati oppure tramite Exchange.