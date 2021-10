Ethereum verso nuovi massimi, inizia una nuova Altcoin season?

Nelle prossime settimane molti analisti sostengono che Ethereum potrebbe toccare dei nuovi massimi.

Ethereum (ETH) rappresenta il secondo crypto asset più importante dopo Bitcoin e nei giorni scorsi ha raggiunto e superato i 4.300 dollari come nuovo massimo per poi correggere al ribasso in questi ultimi giorni. Dopo l’euforia generata sui mercati da Bitcoin, anche Ether ha ripiegato verso i 4.000$.

Il trend rialzista di Ethereum sta continuando dopo l’aggiornamento 2.0 o London di Luglio 2021 e tutti i progetti che supportano attualmente la Ethereum Virtual Machine. Come sappiamo Ether fa da base per molti dei progetti crypto più interessanti che stanno nascendo.

La crescita di questo progetto è sostenuto da molti fattori:

l’esplosione del settore degli NFT (non fungible tokens) la crescita della Defi (finanza decentralizzata) la crescita di progetti come Polkadot, Solana ed altri

Per questo motivo, dopo una fase fisiologica di breve ribasso, si potrebbe tornare a nuovi massimi in breve tempo.

Ethereum è una delle altcoin più importanti, seconda come capitalizzazione solo a Bitcoin. E’ una crypto che è possibile trovare anche sulla piattaforma di eToro (clicca qui per attivare una demo gratis).

E’ una piattaforma molto popolare anche per la sua popolare funzionalità di Copy Trading, uno strumento che permette di copiare automaticamente le posizioni dei trader più bravi. Per attivare un conto demo bastano soli 50€ per iniziare.

66% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Prezzo Ethereum previsioni: parte una nuova Altseason?

Il trend al rialzo di Ethereum sta spingendo su tutto il settore. A beneficiarne in questi giorni di correzioni al ribasso anche crypto importanti come Binance Coin e Solana che proseguono al rialzo anche se minimo. La stessa Ripple ha fatto registrare una ottima crescita.

Solana è attualmente scambiata a 197,37 dollari, in crescita del 10% e anche altre top altcoin stanno vedendo una buona crescita al momento.

Da un punto di vista tecnico, il prezzo di Ethereum si sta muovendo in un range di prezzo che va dai 3900$ fino ai 4.178 dollari, ovvero sta lateralizzando in attesa di una nuova bullrun. Se il prezzo continuerà a muoversi in questo intervallo saremo sicuramente in una fase di accumulo e dunque un possibile pool di domanda anche per la seconda criptovaluta più capitalizzata.

Ecco la quotazione attuale di ETH:

Come investire in Ethereum: conclusioni

Le previsioni prima elencate non vogliono essere un consiglio di investimento. Come sappiamo i mercati sono estremamente volatili come tutte le criptovalute.

Fatta questa premessa, resta da chiedersi come sfruttare i possibili rialzi di Ethereum o di altre altcoin.

Vi aggiorneremo sulle notizie su Ethereym. Per chi è agli inizi consigliamo di investire in criptovalute con broker regolamentati come ad esempio eToro. Ecco le caratteristiche che lo rendono una scelta interessante:

commissioni basse

spread minimi

conto demo gratuito e illimitato

possibilità di copiare le operazioni dei migliori investitori

66% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Responsabilità: Gli autori dei contenuti ed i responsabili di ilcorsivoquotidiano.net, dichiarano che i contenuti e le analisi su valute, azioni e qualunque tipo di strumento finanziario non devono essere considerate raccomandazioni di investimento. Tutte le considerazioni fatte dall'autore dell'articolo sono soggettive e dunque rientrano nelle opinioni personali e come tali devono essere considerate. Il contenuto dei post rispecchia l'opinione personale dell'autore e della redazione e sono scritte con finalità di informazione e non al fine di invogliare a fare trading o a investire su qualunque mercato finanziario/o strumento. Gli autori stessi e lo staff del sito non possiedono azioni di società quotate o asset finanziari oggetto delle analisi. Lo staff di ilcorsivoquotidiano.net non garantisce che i dati siano in tempo reale e che la periodicità delle analisi sia puntuale. L'attività di trading e di speculazione sui mercati finanziari o di investimento tramite strumenti derivati costituisce un rischio di perdita di capitali. Pertanto lo staff e gli autori non si assumono alcuna responsabilità legata a investimenti errati o decisione prese tramite analisi di qualsiasi genere trovate sul sito web. L’Utente, pertanto, si assume ogni responsabilità e non ritiene ilcorsivoquotidiano.net e tutti i suoi autori responsabili per eventuali perdite/danni diretti o indiretti che possano scaturire dalla lettura delle analisi, dalla loro inesattezza/e incompletezza oltre che accuratezza. Ogni utente che vuole investire sarà pertanto tenuto a informarsi assumendosi i rischi di eventuali investimenti non basandosi solo sulle analisi tecniche fornite da ilcorsivoquotidiano.net