Apple annuncia i risultati trimestrali Q1 2022, record a +11%

Apple ha pubblicato i dati relativi al primo trimestre fiscale relativo ai dati fino a Dicembre 2021. Per l’azienda di Cupertino un ottimo +11% nonostante la crisi che ha colpito il settore dei semiconduttori.

Apple Inc (NASDAQ: AAPL) ha raggiunto degli ottimi risultati con un fatturato che si attesta attorno ai 123,94 miliardi di dollari superiore a quanto si aspettavano gli analisti. Il CEO Tim Cook ha dichiarato che ci sono problemi di approvvigionamento dei materiali ma non sono così gravi da causare perdite all’azienda.

Quali sono le prospettive di crescita per Apple Inc? E cosa ci si aspetta in questo 2022? Scopriamolo le ultime novità.

Apple guadagni e primi risultati del 2022

Come possiamo vedere nel grafico più in basso l’utile per azione (EPS) è arrivato a 2,10 dollari in leggera crescita rispetto a quanto stimato.

Tim Cook, il CEO di Apple, si è detto molto soddisfatto ed ha posto l’accento sulla qualità dei prodotti Apple rilasciati nel 2021. Oltre ad iPhone sono arrivati anche i nuovi Macbook Pro con processori che hanno sbaragliato la concorrenza nel settore dei professionisti.

Continua inoltre la spinta green di Apple che vuole diventare completamente neutrale rispetto al carbonio entro il 2030, un aspetto su cui si punta molto dalle parti di Cupertino.

Le performance del titolo sono state dunque alimentate dalla grande risposta dei consumatori che hanno accolto con favore i nuovi prodotti nonostante la pandemia e i problemi che molte aziende hanno avuto nel reperire materiali.

A farla da padrone naturalmente Iphone 13 che rappresenta buona parte del fatturato con entrate vicine ai 70 miliardi di dollari. Crescono anche i servizi (+23% su base annue) oltre alle entrate registrate dal Mac su cui il margine è stato più elevato.

A Marzo Apple si aspetta un miglioramento per quanto riguarda il reperimento dei chip. E ovviamente il titolo in Borsa ha beneficiato di questi dati positivi.

Ecco la quotazione attuale di Apple:

Per approfondimenti potete consultare la nostra guida su come investire in azioni Apple.

Apple trimestrale: conclusioni

Vi aggiorneremo sulle notizie su Apple.

