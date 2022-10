BullionVault: recensione, costi ed opinioni 2022

Cos’è BullionVault? In questa recensione vediamo una delle piattaforme migliori per investire in oro.

I metalli preziosi sono denominati “beni rifugio” in quanto, nei momenti di incertezza economica e di mercati finanziari tempestosi, rappresentano per molti trader la possibilità appunto di investire in porti sicuri.

Non a caso, il loro prezzo è inversamente proporzionale all’andamento delle azioni.

Inutile dire che il metallo prezioso per eccellenza sia tutt’oggi l’Oro. Fin dall’antichità considerato simbolo di ricchezza e di potere. Sul quale è possibile investire acquistando lingotti, monete o oggetti d’oro. Oppure tramite i comodi Cfd.

Segue a ruota l’argento, da sempre “il suo Bartali” e comunque non meno importante in quanto viene anche utilizzato dall’industria.

Da alcuni anni si sta poi facendo strada il Palladio, che gli appassionati dei fumetti Marvel ricorderanno in quanto è il materiale con cui Tony Stark ha realizzato l’armatura di Iron Man. Salvo poi dovervici rinunciare essendo tossico per la salute (stesso motivo per cui, dopo un periodo di utilizzo, si rinunciò ad esso anche nella Medicina).

Il Palladio sta diventando importante in quanto ha un ruolo fondamentale nella produzione di motori non inquinanti. Il futuro delle auto.

Fatta questa veloce panoramica, entriamo nel vivo della nostra recensione su BullionVault.

Chi vuole investire in commodities può utilizzare le piattaforme CFD certificate. Ad esempio con Capital (clicca qui per visitare il sito ufficiale) si hanno a disposizione strumenti molto utili come i segnali per poter essere subito operativi sulle materie prime. Per saperne di più sui servizi di Capital.com vai qui.

BullionVault cos’è

Cos’è BullionVault? Si tratta di una piattaforma nata nel 2003, con oggi 65mila clienti attivi provenienti da oltre 175 paesi. I quali tradano metalli preziosi con una una media di £ 35.000. Vanta circa $ 2 miliardi in lingotti immagazzinati.

Messi insieme, i suoi clienti vantano la maggioranza delle riserve possedute al Mondo, ossia più di 37 tonnellate di lingotti d’oro e 500 tonnellate di lingotti d’argento.

Il modus operandi della società è operare attraverso il mercato di lingotti più conveniente, sicuro ed economicamente accessibile esistente al mondo. Il tutto in modo altamente professionale.

In effetti, il compromesso di tutti questi fattori, appartenenti alla dicotomia convenienza/professionalità, è stata l’arma vincente che lo ha reso celebre.

I clienti iscritti si affidano così a questa piattaforma per acquistare, conservare e vendere oro, argento e altri metalli preziosi.

BullionVault: riepilogo

👍 Cosa è Broker per comprare e vendere oro e metalli preziosi. ✅ Caratteristiche Acquisto e vendita metalli / Custodia / Conto dedicato 💰Commissioni Alte 🥇Migliori piattaforma per fare trading sull’oro eToro / Capital.com

BullionVault come funziona

Come funziona BullionVault? In primo luogo, occorre creare un account sulla piattaforma, inserendo tutti i tuoi dati personali richiesti. Dopodiché, dovrai convalidare la tua identità.

Non prevede un limite minimo di deposito. E ciò lo rende accessibile a tutti. Infatti, basta caricare il conto anche solo con 1 euro. Inoltre, la piattaforma in modo ciclico lancia promozioni per iscriversi, dando un cachet iniziale per investire o quantitativi di oro.

Ciò permette di ottenere un premio già solo per il fatto di essersi iscritti. E così consente di provare la piattaforma con denaro virtuale.

Per esempio, la piattaforma regala un bonus ai neoiscritti pari a 4 grammi di argento, 1£, 1$ e 1€ di prova. Importi che non sono subito prelevabili, ma che vanno a sommarsi a quanto eventualmente depositeremo in seguito.

I prodotti che puoi acquistare e vendere tramite BullionVault sono lingotti di oro, argento e platino. Inoltre, è possibile realizzare autentici piani di investimento.

Ribadiamo che su questa piattaforma è possibile comprare e vendere i seguenti metalli preziosi:

oro: purezza minima 99,5%

argento: purezza minima 99,9%

platino: purezza minima 99,95%

BullionVault: riepilogo

Piattaforme affidabili per investire in Oro

Qui di seguito trovate le piattaforme migliori in assolute per poter fare trading sul prezzo dell’oro:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI ISCRIZIONE Social trading, copy trading Copy funds ISCRIVITI Servizio CFD Conto demo illimitato ISCRIVITI Spread bassi, CFD Segnali gratis ISCRIVITI Bonus da 25€ Conti Zero spread ISCRIVITI I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

Fare trading sull’oro con eToro

eToro (clicca qui per saperne di più) ha iniziato le proprie attività nel 2009 e ha superato quota 10 milioni di utenti. Avvicinandosi ormai al traguardo degli 11 milioni.

Etoro (qui trovi la recensione) offre tutte le caratteristiche prima descritte, anche commissioni e spread bassi.

Si fa poi apprezzare per questi 3 servizi in particolare:

Social trading: proprio come un Social network, permette di seguire altri trader e scambiarsi con loro opinioni e suggerimenti sul trading in generale, la situazione dei mercati finanziari, e così via.

CopyTrader: meglio noto come Copy trading, consente di copiare i trader migliori (Popular trader), per guadagnare quando si è ancora trader di “primo pelo”.

Smart Portfolios: si tratta di panieri dove sono inseriti i migliori asset di una determinata categoria. Vengono gestiti da algoritmi automatici ma sempre supervisionati da tecnici umani.

66% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Fare trading oro con Capital.com

Capital.com è un altro broker rinomato. Di seguito vediamo perché:

Deposito minimo: 20 euro

Conto demo: 10mila euro virtuali

Commissioni e spread: commissioni ridotte e spread-only

Servizi: intelligenza artificiale, grafici con oltre 70 indicatori ed oscillatori di trading, app Investmate, segnali di trading offerti da Refinitiv

Licenze: CySEC, ASIC, FCA

79.17% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Chi c’è dietro BullionVault

Abbiamo detto che questa società sia stata fondata nel 2003 da Paul Tustain. Classe 1966, ha investito £ 275.000 nel progetto. L’attività ha beneficiato nel 2005 di ulteriori 2 milioni di sterline di capitale circolante da tre membri della famiglia e 27 tra amici e investitori.

L’anno scorso, la società Hammersmith con 32 dipendenti ha realizzato un fatturato di £ 175 milioni, contro £ 31,6 milioni nel 2006.

Nel 2015 Tustain ha co-fondato WhiskyInvestDirect.com, consentendo agli investitori di acquistare Scotch all’ingrosso, per trarre profitto dal suo invecchiamento nelle botti.

Oggi l’azienda è di proprietà di due grandi organizzazioni:

Gold Bullion Investment Trust (GBIT), collegata all’associazione dei grandi estrattori di oro WGC

Augmentum Fintech plc, un fondo di tecnofinanza britannico

BullionVault: come fare Piani di investimento

La piattaforma prevede una funzione che permette di comprare oro in modo legale senza troppi patimenti, grazie alla modalità automatica. Quello che in gergo viene definito trading bot.

Una volta impostato, farà trading automatico su oro per il tuo account. Grazie a questa funzione, quindi, non è necessario effettuare ordini o negoziare direttamente nei mercati.

Puoi impostare un pagamento automatico mensile (o un ordine permanente) dal tuo conto bancario e accumulare così i tuoi risparmi.

Tuttavia, questa funzione è praticabile solo per l’Oro e ogni volta che il saldo è di almeno $ 100 o più, il sistema utilizza tutti i fondi disponibili e effettua un ordine di acquisto dell’oro a Zurigo.

E’ possibile disattivare questa funzione il qualsiasi momento.

Come comprare oro su BullionVault

L’oro è acquistabile sui seguenti mercati: Londra, New York, Zurigo, Singapore e Toronto. La scelta varia anche in base alla valuta con la quale si investe.

E’ possibile optare se comprare o vendere il bene rifugio selezionato, impostando importo e dimensioni del lotto. La piattaforma mette anche a disposizione un grafico da visualizzare, così da capire se conviene o meno investire sul metallo prezioso scelto in base al suo andamento. Oltre a scegliere il momento giusto per farlo.

E’ possibile poi disimpegnarsi dal proprio investimento quando si vuole, vendendo il bene sul mercato ricevendo in cambio un equivalente in denaro in base al valore dell’asset in quel determinato momento.

Il corrispettivo sarà depositato sul proprio conto entro 48 ore lavorative, richiedendo un bonifico.

Come ricevere oro a casa su BullionVault

E’ possibile ricevere lingotti d’oro a casa usando BullionVault? Certo, la piattaforma dà questa possibilità. E’ bene però anche dire che la maggior parte degli utenti iscritti preferisca conservare i lingotti in sicurezza all’interno di una custodia sicura. In quanto l’oro è completamente assicurato al minor costo ed è anche pronto per essere venduto istantaneamente al massimo valore 24/7, 365 giorni l’anno.

Lo scopo principale della piattaforma è di fornire una piattaforma di trading online (Live Order Board) per acquistare oro, argento e platino in modo professionale. Per poi depositarli in un accreditato e assicurato.

Tenere lingotti d’oro, argento o platino in casa è scomodo oltre che pericoloso. In quanto si rischia di subire furti con ingenti perdite. Oltre al rischio per la propria incolumità qualora ci si trovi in casa durante il furto e si possa finire in una colluttazione con i malviventi.

Comunque, se decidi di farlo, i passaggi da seguire sono i seguenti:

convalida del conto tramite accertamento dell’identità e del conto corrente

possedere minimo 100g d’oro

avere sul conto la possibilità di coprire le spese che l’operazione comporta

dare prova della propria residenza per la spedizione

Il quantitativo minimo prelevabile varia in base al tipo di metallo prezioso:

100 gr per l’oro

multipli di un chilo o 1.000 once troy (31,10 grammi circa) per argento e platino

Il servizio costa intorno al 3-5% del peso. Percentuale che include tasse, spese di trasporto e assicurazione.

Come vendere oro con BullionVault

Oltre che comprare oro, tramite questa piattaforma è anche possibile venderlo ad altri utenti provenienti da moltissimi Paesi del Mondo.

BullionVault: i costi

Quali sono i costi di BullionVault? Consistono in commissioni di negoziazione (acquisto e vendita) e di custodia per i metalli preziosi in deposito.

Per quanto riguarda i primi, sono applicate le stesse commissioni sui tre metalli in base al volume di investimenti. Calcolate però su base annua. Ovviamente, più si trada e più le commissioni si riducono:

Fino a $ 75mila: 1%

Fino a $ 750mila: 0,5%

Oltre $ 75mila: 0,05%

Sulla custodia, invece, le commissioni sono diverse a seconda del metallo prezioso. Quindi:

Oro: 0.01% spese di custodia mensile, 4$ costo mimo mensile

Argento: 0.04%, 8$

Platino: 0.04%, 8$

Sono esenti da commissioni spese come

conversione di valuta

assicurazione sui lingotti

deposito di denaro e la gestione del conto

BullionVault è una truffa?

Questa è una domanda molto lecita. Dato che molte sono le piattaforme che dicono di fornire trading in modo automatico, con algoritmi raffinati e precisi quasi al 100 percento (in genere dicono 99 virgola qualcosa per dare al tutto una parvenza di verità). Senza però dire come funzionano tecnicamente.

BullionVault è una società con un vero indirizzo fisico e veri proprietari. Del resto, per essa parlano i suoi 65mila clienti. Tuttavia ci sono delle piattaforme molto più convenienti come ad esempio eToro (clicca qui per saperne di più ) che non applicano commissioni e consentono di investire in oro MOLTO più facilmente ad esempio con il social trading.

66% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

La piattaforma nel corso dei suoi anni di attività, è stata insignita di diversi riconoscimenti prestigiosi. Come il Queen’s Award for Enterprise.

Il premio viene dato in Gran Bretagna ed è suddiviso in 4 categorie:

innovazione internazionale

commercio sostenibile

sviluppo sostenibile

opportunità di promozione attraverso la mobilità sociale

Infine, BullionVault è associata con London Bullion Market Association (conosciuta anche con l’acronimo LBMA). Che incorpora tutte le imprese che trattano oro fisico nel Regno Unito.

BullionVault assistenza clienti

Com’è l’assistenza clienti di BullionVault? Diremo discreta, visto che, oltre ad una FAQ con tutte le riposte alle principali e più ripetute domande dei clienti iscritti, l’assistenza clienti è anche facilmente raggiungibile via e-mail e tramite Live chat. Tramite la quale potrai parlare subito dal vivo con un operatore comodamente dal sito stesso.

BullionVault conviene?

Conviene utilizzare BullionVault? La piattaforma sembra essere affidabile e sicura, non certo una truffa come tante in giro.

Consente di investire sull’oro, speculando sui prezzi. Il deposito iniziale richiesto è davvero minimo, sebbene occorra anche dire che sul deposito ci sono anche delle commissioni mensili. Quindi depositare troppo poco può avere l’effetto controproducente di vedere i costi rosicare il proprio conto.

Infatti, il costo minimo di deposito mensile è di $ 4 per l’oro e $ 8 per l’argento. Costi che in un arco di tempo di un anno avranno comunque il loro peso finale.

Le commissioni sono tutto sommato vantaggiose rispetto ad un deposito presso una Banca o al trading di ETF oro.

Quanto a quest’ultimo, per esempio, il costosi aggira tra lo 0.033-0.05%. Pertanto, meno vantaggioso di quanto previsto da BullionVault.

BullionVault: le domande frequenti

Cos’è BullionVault? Si tratta di una piattaforma che consente di comprare e vendere oro e metalli preziosi. BillionVault è una piattaforma sicura? E’ un broker abbastanza sicuro se confrontiamo le recensioni. Bisogna però considerare che non esistono investimenti 100% sicuri e che si acquistano metalli che devono essere conservati.

BullionVault: recensioni e opinioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su BullionVault? Le opinioni e le recensioni sono ampiamente positive. Parliamo di una società solida che compra, immagazzina e vende metalli preziosi. Leader sul mercato e completamente legittima.

Molti apprezzano il fatto che non preveda requisiti minimi di deposito per iniziare a usarlo. Così come le sue commissioni e le società che la gestiscono o con cui è associata.Tuttavia riteniamo più profittevoli piattaforme come eToro (clicca qui per aprire un conto demo) o Capital.com (clicca qui per il sito ufficiale) che grazie ai loro servizi innovativi come segnali e copy trading permettono da subito di iniziare facilmente.