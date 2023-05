Come fare un Piano di accumulo (PAC) in ETF con Scalable Capital

In questa guida vogliamo spiegarvi come investire in ETF con Scalable Capital, uno dei broker del momento per investire in azioni ed ETF.

Ci concentreremo in particolare sul Piano di accumulo o PAC che è una delle opzioni presenti in Scalable Capital e che è completamente senza commissioni.

Il numero dei PAC presenti su Scalable Capital continua a crescere, e questo lo rende una opzione davvero interessante per chi vuole investire in ETF e accumulare senza avere i costi di commissione presenti in altri broker.

❓Cos’è un PAC Metodo che consente di investire regolarmente piccole quote su ETF a basso costo con l’obiettivo di costruire un portafoglio di risparmio a lungo termine. 💸 Commissioni Basse 👍 Regolamentazioni BaFin 💰 PAC a partire da 1 € 📚 Caratteristiche Nessun costo su Scalable Capital 🥇Come iniziare Inizia il tuo PAC gratuito su Scalable Capital

Cos’è un piano di accumulo PAC su ETF

Un piano di accumulo ETF (PAC su ETF) è un metodo di investimento sistematico che consente agli investitori di acquistare quote di ETF (Exchange Traded Funds) a intervalli regolari, con l’obiettivo di costruire un portafoglio diversificato e incrementare i propri risparmi nel lungo termine.

Questo approccio permette di sfruttare il potere del cost averaging, ovvero la mediazione dei costi, riducendo l’impatto delle fluttuazioni di mercato e minimizzando il rischio associato al momento dell’investimento.

Caratteristiche e vantaggi

I piani di accumulo ETF offrono una serie di vantaggi e caratteristiche distintive che li rendono un’opzione d’investimento particolarmente interessante:

Diversificazione: investendo in ETF, si ottiene un’esposizione a un ampio ventaglio di asset e settori, riducendo il rischio e migliorando il potenziale di rendimento. Costi ridotti: i PAC in ETF sono noti per i loro bassi costi di gestione, grazie alle commissioni contenute degli ETF e alla mancanza di costi di ingresso e uscita tipici dei fondi comuni d’investimento. Flessibilità: i piani di accumulo ETF consentono di personalizzare l’importo e la frequenza degli investimenti, rendendoli adatti sia per i piccoli risparmiatori che per gli investitori più esperti. Accesso a strategie di investimento avanzate: gli ETF offrono una vasta gamma di strategie di investimento, tra cui l’accesso a indici di mercato, settori specifici, strategie tematiche o di fattore.

Come funziona un PAC su ETF

Un PAC su ETF funziona in modo molto semplice e prevedibile:

Selezione degli ETF: l’investitore sceglie uno o più ETF in base ai propri obiettivi di investimento e al profilo di rischio. Definizione dell’importo e della frequenza degli investimenti: l’investitore decide quanto investire e con quale frequenza (ad esempio, mensilmente o trimestralmente). Esecuzione degli investimenti: a intervalli regolari, l’importo stabilito viene utilizzato per acquistare quote degli ETF selezionati, indipendentemente dal prezzo di mercato. Monitoraggio : l’investitore può monitorare periodicamente il proprio portafoglio e apportare modifiche alle proprie scelte di investimento, se necessario ribilanciando il portafoglio

ETF in Scalable Capital

Scalable Capital mette a disposizione dei propri utenti una vasta gamma di prodotti d’investimento. Tra questi, è possibile negoziare oltre 7.500 azioni su borse come XETRA e Gettex. Nonostante XETRA offra prevalentemente titoli tedeschi, Gettex include praticamente tutte le azioni più conosciute che si trovano anche su altre borse.

Grazie a questo broker, gli investitori possono costruire portafogli personalizzati basati sulle proprie esigenze, con una vasta scelta di oltre 1.700 ETF a basso costo. Inoltre, è possibile investire in migliaia di fondi di investimento tradizionali a gestione attiva, oltre ai fondi a gestione passiva come gli ETF.

Scalable Capital offre anche il Piano di Accumulo Capitale (PAC), che permette agli utenti di investire piccole somme di denaro regolarmente nel corso del tempo, consentendo la costruzione di un portafoglio accumulando piccole quantità in modo regolare.

Per approfondimenti puoi consultare la recensione su Scalable Capital sul sito di Webeconomia.

Come funziona il piano di accumulo in ETF con Scalable Capital

Con il piano di accumulo in ETF offerto da Scalable Capital, è possibile accumulare gradualmente fondi con importi personalizzati. I pagamenti possono partire da 1 euro e i depositi vengono effettuati automaticamente nel giorno e nell’ora richiesti. In questo modo, i fondi vengono immediatamente investiti nell’ETF scelto.

Se non siete sicuri se optare per un piano di accumulo o per un piano di investimento singolo, entrambe le opzioni sono valide, ma con obiettivi di investimento differenti.

Il piano di accumulo è ideale per chi vuole investire con calma, mettendo da parte una piccola somma di denaro ogni mese. Iniziando con una somma consistente e continuando ad investire regolarmente attraverso il piano di accumulo, è possibile beneficiare dei vantaggi di entrambe le opzioni.

Per iniziare a risparmiare con il PAC in ETF, è sufficiente aprire un conto con Scalable Capital qui.

Creare un Piano di accumulo (PAC) su Scalable Capital

Vediamo ora come è semplice creare un piano di accumulo, o PAC, su Scalable Capital per investire nel lungo termine, approfittando delle commissioni ridotte.

Nella schermata principale, è possibile visualizzare l’elenco dei piani di accumulo più popolari. È possibile attivarli su qualsiasi asset, come azioni e ETF.

Per attivare un PAC su Scalable Capital, è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi.

Immaginiamo di voler creare un PAC sull’iShares Core MSCI World UCITS ETF, uno degli ETF più scambiati. Lo cerchiamo nella barra di ricerca, quindi nella schermata clicchiamo su “Imposta piano di accumulo”.

A questo punto, dobbiamo impostiamo l’importo e clicchiamo su “Imposta” sul pulsante in basso.

Come potete vedere, è possibile configurare altri parametri, come:

frequenza di esecuzione puoi decidere se adeguare quanto versi all’inflazione quando eseguire l’addebito il metodo di pagamento

La cosa bella è che possibile utilizzare l’addebito diretto (SEPA) sul proprio conto, molto utile se dimentichiamo di finanziare il nostro account sul Scalable. Inoltre è una modalità per investire su ETF frazionati, in quanto non c’è un limite alla cifra legato alle unità di ETF (questo non è possibile su ETF singoli).

Commissioni sugli ETF con Scalable Capital

Uno degli aspetti fondamentali da considerare quando si investe in ETF attraverso una piattaforma di trading come Scalable Capital sono le commissioni applicate.

Scalable Capital si impegna a offrire commissioni competitive e trasparenti ai suoi clienti. Le commissioni sugli ETF sono generalmente basse, il che rende questa tipologia di investimento particolarmente attraente per gli investitori che cercano di ridurre i costi e massimizzare i rendimenti.

È importante notare che le commissioni possono variare a seconda dell’ETF specifico e delle condizioni di mercato.

Su Scalable le commissioni per acquisto di ETF e Piani di accumulo variano a seconda del conto e del piano scelto. Vediamoli nel dettaglio in questa tabella.

Piano Costo mensile Caratteristiche Free 0,99 euro Piani di Accumulo del Capitale (PAC), ETF e stock a 0,99 euro per transazione. Prime 2,99 euro Trading illimitato con alcuni costi aggiuntivi e azioni senza costi d’ordine. Prime + 4,99 euro Trading illimitato senza costi aggiuntivi e interessi del 2,3% sul capitale non investito.

In pratica fare un PAC su Scalable Capital è completamente gratuito e le commissioni sono pari a ZERO!

Vantaggi dell’apertura di un PAC e investimento in ETF con Scalable Capital

Aprendo un PAC con Scalable Capital si possono sfruttare numerosi vantaggi, tra cui l’accesso a ad ETF, azioni, fondi e criptovalute, automatizzazione del versamento e dell’investimento mensile, nessuna commissione e flessibilità per modificare o cancellare il PAC senza costi aggiuntivi.

Questo non è sempre vero su tutti i broker, alcuni infatti chiedono una fee per la chiusura del PAC.

C’è poi la possibilità di fare dei piani frazionati a partire da soli 1 euro al mese.

Grazie alla diversificazione del portafoglio, è possibile trovare l’ETF adatto per ogni obiettivo di investimento e personalizzare ulteriormente il PAC scegliendo il giorno di esecuzione dell’ordine e gli intervalli dei piani di accumulo (mensile, bimestrale o trimestrale).

Vediamo ora alcuni ETF interessanti su cui poter fare un PAC.

Su quali ETF negoziare su Scalable Capital?

La piattaforma stessa ci offre dei suggerimenti utili per poter iniziare ad usare i PAC più utilizzati sulla piattaforma, quelli che probabilmente hanno il miglior rapporto rischio / rendimento.

Ecco alcuni degli ETF che puoi trovare su Scalable Capital e su cui puoi fare un PAC.

PAC ETF su Scalable Capital: le domande frequenti

Qual è il costo per iniziare un PAC su Scalable Capital? Il costo è ZERO, i piani di accumulo PAC su Scalable Capital sono gratuiti e si può partire da 1 Euro. È possibile modificare o annullare il mio PAC su Scalable Capital? Sì, è possibile modificare o annullare il tuo PAC su Scalable Capital in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Posso investire in ETF tramite un PAC su Scalable Capital? Sì, Scalable Capital consente di investire in ETF quotati su Xetra e Gettex sia acquistandoli singolarmente che tramite PAC.

Conclusioni

Il PAC ETF rappresenta un’ottima soluzione per coloro che desiderano investire nel lungo termine, garantendo diversificazione e riduzione dei rischi.

Attraverso l’adozione di strategie solide e l’analisi accurata degli ETF disponibili sul mercato, è possibile creare un PAC su ETF personalizzato e adatto alle proprie esigenze

Scegliere la piattaforma di investimento corretta può fare la differenza nella gestione dei costi e nella facilità di gestione del piano. Ad esempio con Scalable Capital è possibile creare un PAC a partire da 1€ e a costi nulli.