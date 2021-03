Prezzo Oro cade sotto i 1.700 dollari per la prima volta dallo scorso Giugno

Terza settimana consecutiva al ribasso per il prezzo dell’oro, che ha chiuso la scorsa ottava a 1.698,50 dollari l’oncia. Allarme rosso, quindi, sotto l’aspetto tecnico, per le quotazioni del metallo giallo scese sotto la soglia dei 1.700 dollari. Il prezzo del derivato dell’oro con scadenza Aprile 2021 nelle ultime 5 sedute ha lasciato sul terreno l’1,70%, recuperando solo parzialmente rispetto al minimo toccato a quota 1.683 dollari.

Come anticipato, le quotazioni del bene rifugio per eccellenza si sono riportate sui minimi degli ultimi 9 mesi, scendendo sotto i 1.700 dollari l’oncia per la prima volta da Giugno 2020. Il calo sotto l’importante soglia tecnica e psicologica appena indicata si è consumato subito dopo l’uscita del dato sulle cosiddette Non-Farm Payrolls USA.

Il Dipartimento per il Lavoro statunitense ha rivelato che a Febbraio il saldo dei nuovi occupati nel settore non agricolo è cresciuto ben oltre le aspettative, assestandosi a +379 mila unità. Gli analisti, infatti, avevano pronosticato un aumento di solo 200 mila unità, dalle +166 mila unità della stima finale di Gennaio (rivista nettamente al rialzo rispetto alle +49 mila unità della prima lettura).

In lieve miglioramento, sempre lo scorso mese, anche il tasso di disoccupazione, sceso al 6,2% dal 6,3% dalla precedente rivelazione.

Il salario medio orario ha invece fatto registrare un incremento dello 0,2%, come da attese, dopo il +0,1% registrato a Gennaio (corretto al ribasso da +0,2% della stima flash). Su base annua il compenso orario è cresciuto del 5,3%, come da consensus, ma rallentando lievemente rispetto al +5,4% della precedente rivelazione mensile.

Si è allargato ancora di più il deficit della bilancia commerciale statunitense nel mese di Gennaio. A rivelarlo è stato il Dipartimento del Commercio USA che per il primo mese del 2021 ha indicato un disavanzo di 68,2 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai -67 miliardi di dollari di Dicembre (rivisto da -66,6 miliardi di dollari inizialmente comunicato). Lettura peggiore delle attese degli analisti che invece avevano ipotizzato un deficit più contenuto, pari a -67,5 miliardi di dollari.

Molti trader ne stanno approfittando utilizzando le piattaforme CFD certificate. Ad esempio con ForexTB (clicca qui per visitare il sito ufficiale) si hanno a disposizione strumenti molto utili come i segnali per poter essere subito operativi sulle materie prime. Per saperne di più sui segnali clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Andamento quotazioni oro sul breve-medio periodo

Tra quota 1.700 e 1.750 dollari, come in evidenza sul grafico in alto, si sono intensificati gli scambi sul derivato dell’oro. Tuttavia, non si riesce ancora a capire se si tratta di movimenti di accumulo per una prossima ripartenza Long, o se si è trattato di un tentativo di resistere sopra il supporto in area 1.700-1.680 dollari.

Sul brevissimo, la prima resistenza si colloca sulla parte alta della congestione appena descritta, ovvero in area 1.740-1.750 dollari, dove transita anche la media mobile a 10 giorni (la prima linea dal basso verso l’alto sul grafico).

Primo ostacolo multiday che invece passa in area 1.780 dollari, un livello su cui si colloca la media mobile a 25 giorni (la linea mediana sul grafico).

Tuttavia, per un’inversione al rialzo di breve-medio periodo le quotazioni dovrebbero necessariamente riportarsi stabilmente oltre la media mobile a 50 giorni (la prima linea dall’alto verso il basso sul grafico), che transita in area 1.810 dollari. In tal caso possibili ulteriori accelerazioni al rialzo verso quota 1.880-1.900 dollari.

La conferma sotto area 1.700-1.680 dollari, invece, potrebbe causare ulteriori affondi con target in area 1.620-1.600 dollari.

Per approfondimenti: Come investire in oro partendo dalle basi.

Modello di trading sull’oro – valido da 1 a 5 giorni

Il modello di trading Long si attiva con chiusura oraria oltre quota 1.702,30$ e consiglia di prendere i primi profitti a quota 1.712,90 e 1.719,45 dollari; stop loss in caso di discesa sotto quota 1.685,20$.

Mantenere o sovrappesare le operazioni rialziste in caso di break-out orario di quota 1.719,45$, per cercare di approfittare di eventuali allunghi in prima battuta a quota 1.723,50$ e successivamente a quota 1.734,15$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sotto 1.698,50 in chiusura oraria.

Insistere con nuove posizioni Long in caso di estensioni al rialzo sopra quota 1.734,15 in chiusura di candela oraria, per cercare di sfruttare ulteriori balzi in area 1.744,85 e 1.751,50 dollari, estesi in area 1.762,35$; stop loss in caso di ritorno sotto 1.719,45$ in close daily.

Suggeriti acquisti sulla debolezza in caso di affondo in area 1.624,40$, per sfruttare eventuali rimbalzi in un primo momento a quota 1.641,10$ ed in secondo luogo a 1.655,50$, estesi in area 1.668,40$; stop loss in caso di flessioni sotto quota 1.610$ in chiusura daily.

Il modello di trading Short, invece, prende forma con chiusura oraria minore di quota 1.685,20$ e fissa i primi due obiettivi in area 1.678,15 e 1.668,40 dollari; stop loss in caso di recupero sopra 1.702,30$ in chiusura oraria.

Mantenere o incrementare le posizioni corte in caso di discesa sotto quota 1.668,40$ in chiusura di candela oraria, per tentare di ricoprirsi in primo luogo a quota 1.661,85$ e successivamente a quota 1.655,50$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sopra quota 1.685,20$ in close orario.

Si consiglia insistere con nuove posizioni Short in caso di flessione sotto quota 1.655,50$ in chiusura di candela oraria, per sfruttare eventuali cali in area 1.641,10 e 1.634,80 dollari, estesi in area 1.624,40$; stoppare le operazioni in caso di recupero oltre quota 1.678,15 in close orario.

Short speculativi in caso di allungo in area 1.762,35$, per prendere profitto in prima battuta a quota 1.751,50$ e successivamente quota 1.734,15$, estese in area 1.723,50$; stop loss con close daily sopra quota 1.780$

Migliori piattaforme per investire in oro

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI ISCRIZIONE Social trading, copy trading Copy funds ISCRIVITI >> Servizio CFD Conto demo illimitato ISCRIVITI >> Spread bassi, CFD Segnali gratis ISCRIVITI >> Bonus da 25€ Conti Zero spread ISCRIVITI >> CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Responsabilità: Gli autori dei contenuti ed i responsabili di ilcorsivoquotidiano.net, dichiarano che i contenuti e le analisi su valute, azioni e qualunque tipo di strumento finanziario non devono essere considerate raccomandazioni di investimento. Tutte le considerazioni fatte dall'autore dell'articolo sono soggettive e dunque rientrano nelle opinioni personali e come tali devono essere considerate. Il contenuto dei post rispecchia l'opinione personale dell'autore e della redazione e sono scritte con finalità di informazione e non al fine di invogliare a fare trading o a investire su qualunque mercato finanziario/o strumento. Gli autori stessi e lo staff del sito non possiedono azioni di società quotate o asset finanziari oggetto delle analisi. Lo staff di ilcorsivoquotidiano.net non garantisce che i dati siano in tempo reale e che la periodicità delle analisi sia puntuale. L'attività di trading e di speculazione sui mercati finanziari o di investimento tramite strumenti derivati costituisce un rischio di perdita di capitali. Pertanto lo staff e gli autori non si assumono alcuna responsabilità legata a investimenti errati o decisione prese tramite analisi di qualsiasi genere trovate sul sito web. L’Utente, pertanto, si assume ogni responsabilità e non ritiene ilcorsivoquotidiano.net e tutti i suoi autori responsabili per eventuali perdite/danni diretti o indiretti che possano scaturire dalla lettura delle analisi, dalla loro inesattezza/e incompletezza oltre che accuratezza. Ogni utente che vuole investire sarà pertanto tenuto a informarsi assumendosi i rischi di eventuali investimenti non basandosi solo sulle analisi tecniche fornite da ilcorsivoquotidiano.net