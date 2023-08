Come investire in borsa: la guida completa per principianti

Investire in borsa può sembrare complicato per chi è alle prime armi, ma seguendo alcuni consigli e adottando le giuste strategie è possibile ottenere rendimenti interessanti.

E’ essenziale comprendere che l’investimento in borsa non è un gioco d’azzardo, ma richiede una strategia ben definita, una comprensione del mercato finanziario e una gestione attenta del rischio.

Oggi esistono piattaforme di trading online che rendono l’operatività in borsa accessibile a tutti. Una di queste è eToro, apprezzata per la sua interfaccia intuitiva e le funzionalità pensate per i principianti.

Ad esempio, eToro permette di copiare le operazioni dei trader più performanti. Questo consente di imparare osservando in tempo reale le strategie vincenti messe in atto da professionisti del settore. Un modo efficace per acquisire esperienza riducendo notevolmente la curva di apprendimento.

Oltre alla componente formativa, eToro garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla regolamentazione delle autorità europee. Un requisito fondamentale quando si investe il proprio capitale.

77% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

In questa guida vedremo nel dettaglio come iniziare ad investire in borsa in modo consapevole. Parleremo delle strategie per investire e dei rischi degli investimenti in borsa.

Cosa significa Investire in Borsa?

Investire in borsa significa acquistare e vendere quote di capitale di una società quotata, ovvero titoli azionari negoziati sui mercati finanziari.

Le principali tipologie di investimenti azionari sono:

Azioni : titoli che rappresentano quote di proprietà di una società. Acquistando azioni si diventa soci della società e si ha diritto a percepire dividendi sugli utili.

: titoli che rappresentano quote di proprietà di una società. Acquistando azioni si diventa soci della società e si ha diritto a percepire dividendi sugli utili. ETF: fondi che replicano passivamente l’andamento di indici di borsa, settori o asset class. Permettono di investire diversificando con costi contenuti.

fondi che replicano passivamente l’andamento di indici di borsa, settori o asset class. Permettono di investire diversificando con costi contenuti. Fondi azionari : investono in panieri di azioni sulla base di una policy di gestione attiva. Mirano a battere il benchmark di riferimento.

: investono in panieri di azioni sulla base di una policy di gestione attiva. Mirano a battere il benchmark di riferimento. Derivati : strumenti finanziari il cui prezzo dipende dall’andamento del titolo sottostante. Permettono di speculare al rialzo o al ribasso.

: strumenti finanziari il cui prezzo dipende dall’andamento del titolo sottostante. Permettono di speculare al rialzo o al ribasso. Opzioni: contratti che danno il diritto, non l’obbligo, di acquistare o vendere un’azione a un prezzo prestabilito entro una certa scadenza.

Investire in Borsa: le basi e la l’importanza della diversificazione

Investire in borsa può essere un’opportunità eccitante e potenzialmente redditizia. Tuttavia, come ogni forma di investimento, comporta dei rischi. Uno dei modi più efficaci per mitigare questi rischi è attraverso la diversificazione del portafoglio di investimenti.

Cos’è la Diversificazione e perché è importante

La diversificazione è una strategia di gestione del rischio che implica la miscelazione di una varietà di investimenti all’interno di un portafoglio. L’obiettivo della diversificazione è di ridurre l’impatto che qualsiasi singolo investimento potrebbe avere sul rendimento complessivo del portafoglio. In altre parole, non mettere tutte le uova nello stesso paniere.

La diversificazione è cruciale per due motivi principali. Primo, aiuta a ridurre il rischio di perdite. Se un investimento non va bene, è probabile che altri investimenti nel tuo portafoglio stiano andando meglio, bilanciando le perdite. Secondo, può aiutare a generare rendimenti più stabili nel tempo. Investendo in una varietà di asset, sei meno esposto alle fluttuazioni di un singolo mercato o settore.

Per approfondimenti puoi consultare l’ottima guida su come investire in Borsa pubblicata sul sito di investimenti webeconomia.it, in cui c’è anche un ottimo video tutorial con gli esempi su piattaformre reali.

Come diversificare il tuo portafoglio di investimenti

La diversificazione del portafoglio di investimenti può essere raggiunta in diversi modi. Ecco alcuni consigli su come diversificare il tuo portafoglio:

Diversifica tra diverse classi di asset: le classi di asset includono azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, ETF, immobili, e così via. Ogni classe di asset ha il suo livello di rischio e rendimento, e risponde diversamente alle condizioni di mercato. Diversifica all’interno delle classi di asset: non basta semplicemente investire in diverse classi di asset. È importante anche diversificare all’interno di ogni classe. Ad esempio, se stai investendo in azioni, dovresti considerare di investire in diverse aziende, settori e regioni geografiche. Considera la diversificazione temporale: questo implica l’investimento di somme di denaro a intervalli regolari, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Questo approccio, noto anche come “costo medio del dollaro”, può aiutare a mitigare il rischio di entrare nel mercato in un momento sbagliato.

Investire in Borsa: riepilogo

👍 Cosa significa Acquistare e vendere quote di capitale di una società quotata, ovvero titoli azionari negoziati sui mercati finanziari. 💰Commissioni Zero 💰Investimento iniziale Dai 50€ a salire 🥇Migliori piattaforma per investire in Borsa eToro / Scalable Capital

Strategie per Investire in Borsa

Investire in borsa richiede una strategia ben definita. La tua strategia di investimento dovrebbe riflettere i tuoi obiettivi finanziari, la tua tolleranza al rischio e il tuo orizzonte temporale.

Per il trading nel breve periodo lo strumento più utilizzato sono i CFD (Contract for Difference). Con un capitale ridotto, da 10 a 250€, è possibile speculare al rialzo o al ribasso seguendo l’andamento del mercato tramite l’analisi tecnica.

Gli investimenti di lungo termine richiedono invece capitali più ingenti, ma possono portare a rendimenti elevati nel tempo. Le due strategie principali sono growth investing e value investing.

Il growth investing punta sul potenziale di crescita di un’azienda, a prescindere dai dividendi. Un esempio sono le azioni Amazon. L’obiettivo è cogliere aziende innovative dal futuro promettente.

Il value investing predilige invece titoli con dividendi elevati e stabili rispetto al capitale investito. È la strategia utilizzata da Warren Buffett con aziende come Coca Cola. L’obiettivo è la generazione costante di reddito.

Ecco altre strategie di investimento che potresti considerare.

Investimenti a Lungo Termine vs Trading a Breve Termine

L’investimento a lungo termine e il trading a breve termine sono due approcci fondamentali per investire in borsa, ognuno con i suoi vantaggi e svantaggi.

L’investimento a lungo termine si concentra sull’acquisto e il mantenimento di un portafoglio di azioni per un periodo di tempo prolungato, come anni o decenni. Questo approccio si basa sulla convinzione che, nonostante le fluttuazioni del mercato a breve termine, il valore delle azioni aumenterà nel lungo termine.

Il trading a breve termine, d’altra parte, implica l’acquisto e la vendita di azioni in un periodo di tempo molto più breve, spesso in un solo giorno. Questo approccio richiede una maggiore attenzione e una comprensione più profonda dei movimenti di mercato.

Investire in azioni di alta qualità

Un’altra strategia per investire in borsa è concentrarsi su azioni di alta qualità. Queste sono azioni di aziende che hanno una storia comprovata di stabilità, affidabilità e performance. Spesso, queste aziende sono leader nel loro settore, hanno un forte bilancio e generano flussi di cassa stabili.

Investire in azioni di alta qualità può essere un modo efficace per costruire un portafoglio di investimenti resiliente. Tuttavia, è importante ricordare che anche le azioni di alta qualità possono essere soggette a volatilità del mercato e non sono esenti da rischi.

Investire in Indici di mercato

Investire in indici di mercato è un’altra strategia popolare per investire in borsa. Un indice di mercato è un gruppo di azioni che rappresenta un segmento del mercato azionario. Ad esempio, l’S&P 500 è un indice che include le 500 più grandi aziende quotate nelle borse statunitensi.

Investire in un indice di mercato ti permette di diversificare il tuo portafoglio e ridurre il rischio specifico di singole azioni. Puoi investire in indici di mercato attraverso fondi indicizzati o ETF (Exchange Traded Funds). Ad esempio con broker come Scalable Capital puoi fare dei piani di accumulo di ETF partendo da commissioni basse e investimenti a partire da 1€.

Piattaforme di trading online: come scegliere quella ideale

Per investire in borsa in autonomia la scelta della piattaforma di trading online è un aspetto cruciale. Questa deve infatti presentare determinate caratteristiche per consentire anche ai principianti di operare in modo semplice, sicuro e senza costi nascosti.

I requisiti fondamentali che una piattaforma di qualità dovrebbe offrire sono:

Interfaccia intuitiva per un’operatività fluida e senza complicazioni

intuitiva per un’operatività fluida e senza complicazioni Assistenza clienti tempestiva per supporto e chiarimenti

tempestiva per supporto e chiarimenti Costi e commissioni trasparenti, possibilmente inesistenti

e commissioni trasparenti, possibilmente inesistenti Ampia offerta formativa per accrescere le proprie competenze

per accrescere le proprie competenze Regolamentazione europea per la massima sicurezza degli investimenti

europea per la massima sicurezza degli investimenti Solidità aziendale e affidabilità dell’operatore

Disponibilità di strumenti avanzati per investitori esperti

Accesso da mobile per monitorare gli investimenti ovunque

Scegliendo una piattaforma che rispetti questi criteri è possibile investire in borsa senza preoccupazioni e dedicarsi completamente alle proprie strategie di trading.

Ecco alcune delle migliori:

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI ISCRIZIONE Copy trading su azioni Commissioni basse ISCRIVITI Spread bassi, CFD Segnali di trading ISCRIVITI Servizio CFD Conto demo illimitato ISCRIVITI Numerose azioni Conti Zero spread ISCRIVITI I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

che non applicano commissioni e offrono l’iscrizione gratuita. Vediamone in dettaglio qualcuna.

eToro

eToro si distingue dalle altre piattaforme di trading online per la funzionalità di social trading, che permette di replicare automaticamente le operazioni effettuate dai trader più performanti.

Questo sistema innovativo offre un duplice vantaggio a chi è alle prime armi con gli investimenti in borsa. Da una parte, la possibilità di ottenere rendimenti positivi sin da subito seguendo trader esperti e di comprovato successo. Dall’altra, la capacità di acquisire esperienza e conoscenze osservando in tempo reale le strategie applicate dai professionisti.

eToro mette a disposizione un potente motore di ricerca interno per individuare i trader da seguire. Oltre ai risultati ottenuti, è possibile analizzarne il profilo di rischio e lo stile di investimento per effettuare una scelta consapevole.

Basta poi un click per replicare automaticamente ogni loro operazione. Il meccanismo è semplice e trasparente. Inoltre eToro non applica commissioni sul trading, a parte lo spread.

Per testare il social trading nella modalità demo virtuale non sono richiesti nemmeno depositi. Per aprire un conto reale basta invece un versamento minimo di 50€. Una soluzione ideale per investire in borsa partendo da zero, sfruttando le competenze di trader affermati.

77% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Scalable Capital

Scalable Capital propone una piattaforma di investimento digitale che semplifica la gestione del portafoglio grazie ad algoritmi avanzati e processi automatizzati.

L’offerta comprende oltre 6.000 azioni, 1.500 ETF e 80 strumenti sulle criptovalute. È possibile investire in totale autonomia oppure affidarsi al servizio di gestione patrimoniale.

L’interfaccia intuitiva permette di monitorare l’andamento degli investimenti tramite grafici dinamici e avvisi sui prezzi. Disponibili anche app per iOS e Android.

Scalable Capital ottimizza continuamente l’asset allocation in base agli obiettivi e al profilo di rischio del cliente. La tecnologia proprietaria gestisce portafogli diversificati minimizzando costi e rischi.

Le funzionalità più innovative sono riservate a ETF e fondi. Per le azioni, la piattaforma permette di operare senza commissioni offrendo spreads contenuti. Previsti anche interessi del 2,6% annuo sui depositi.

Scalable Capital consente di investire sui mercati finanziari in modo efficiente e poco impegnativo. La tecnologia si occupa dell’operatività, l’utente mantiene sempre il controllo degli investimenti.

XTB

XTB è una piattaforma di trading online che offre strumenti ideali per principianti. Uno di questi è la guida pratica alla borsa, scaricabile gratuitamente.

La guida spiega in modo semplice come operare sui mercati, con un focus sulle strategie che generano profitti. L’approccio concreto la rende una risorsa preziosa per chi è agli inizi.

I nuovi utenti XTB possono inoltre contare sul supporto di un account manager dedicato. Questi fornisce indicazioni personalizzate per muovere i primi passi.

Prima di utilizzare capitale reale, la piattaforma demo permette di prendere dimestichezza con il trading in un ambiente simulato. XTB prevede un deposito minimo contenuto, pari a 100€.

L’obiettivo dichiarato è rendere l’investimento in borsa accessibile a tutti. Sia attraverso strumenti formativi efficaci, sia tramite condizioni d’accesso favorevoli.

XTB rappresenta una soluzione ideale per imparare a investire in borsa partendo da zero. La guida pratica e l’assistenza personalizzata accelerano la curva di apprendimento.

72% dei trader retail perde soldi facendo trading con questo broker CFD. Dovresti considerare i rischi di perdita di denaro

Analisi Fondamentale e Tecnica per investire in borsa

Per fare investimenti informati e strategici in borsa, è fondamentale comprendere e utilizzare sia l’analisi fondamentale che quella tecnica. Questi due metodi di analisi forniscono approcci diversi per valutare le azioni e prendere decisioni di investimento.

Cos’è l’Analisi Fondamentale e come utilizzarla

L’analisi fondamentale è un metodo di valutazione che implica l’esame dei fondamentali di un’azienda. Questo include l’analisi dei bilanci, la valutazione dei suoi prodotti o servizi, la considerazione delle condizioni economiche generali e l’esame dei suoi concorrenti e del mercato in cui opera.

L’obiettivo dell’analisi fondamentale è determinare il valore intrinseco di un’azione. Se il prezzo di mercato di un’azione è inferiore al suo valore intrinseco, l’azione potrebbe essere considerata sottovalutata e quindi un buon acquisto.

Per utilizzare l’analisi fondamentale, dovresti familiarizzare con i concetti finanziari e imparare a leggere e interpretare i bilanci delle aziende. Questo ti permetterà di fare una valutazione accurata e informata delle azioni che stai considerando.

Cos’è l’Analisi Tecnica e come si usa

L’analisi tecnica, d’altra parte, si concentra sui modelli di prezzo e volume di trading. Questo metodo di analisi presuppone che tutte le informazioni di mercato siano già riflettute nel prezzo delle azioni e che quindi l’analisi dei movimenti di prezzo passati possa aiutare a prevedere i movimenti futuri.

L’analisi tecnica utilizza vari strumenti e tecniche, tra cui grafici di prezzo, medie mobili e oscillatori. Questi strumenti aiutano gli investitori a identificare i trend di mercato e i punti di inversione del trend, che possono informare le decisioni di acquisto e vendita.

Per utilizzare l’analisi tecnica, dovresti familiarizzare con i vari strumenti e tecniche e imparare a interpretare i grafici di prezzo. Mentre l’analisi tecnica può essere utile, non offre garanzie e dovrebbe essere utilizzata in combinazione con altre forme di analisi.

Dove investire in Borsa

Per operare sui mercati finanziari in modo professionale è fondamentale scegliere una piattaforma di trading adeguata. La migliore opzione sono le piattaforme che offrono CFD.

I contratti per differenza infatti, a differenza degli strumenti tradizionali, permettono di trarre profitto sia dai rialzi che dai ribassi di mercato. Consentono inoltre di accedere alla leva finanziaria.

Investire in borsa con i CFD

I contratti per differenza (CFD) sono strumenti ideali per investire in borsa in modo semplice e accessibile. Consentono infatti di ottenere profitti sia sui rialzi che sui ribassi del mercato.

A differenza del trading tradizionale, con i CFD è possibile vendere allo scoperto un asset senza possederlo. In questo modo si beneficia delle discese di prezzo. Ad esempio, se si prevede un calo delle azioni Amazon è possibile shortare il relativo CFD.

Il valore del CFD replica sempre il valore del sottostante, ad esempio un’azione quotata. Acquistando un CFD si agisce quindi sull’incremento di prezzo dell’asset, vendendolo allo scoperto sul ribasso.

I CFD permettono inoltre di utilizzare la leva finanziaria, che amplifica i profitti potenziali. Ad esempio con una leva 1:10 un movimento dell’1% produce un guadagno o una perdita 10 volte superiori.

Per investire in CFD è necessario:

Aprire un conto su una piattaforma regolamentata (es: eToro )

) Valutare titoli e strategie in base a money management e rapporto r ischio/rendimento

e rapporto r Costruire un portafoglio diversificato

Monitorare l’andamento dei mercati

In sintesi, grazie alla flessibilità e ai vantaggi dei CFD, ogni trader può sviluppare una strategia efficace per investire in borsa sfruttando sia i rialzi che i ribassi.

Gestione del Rischio negli investimenti in borsa

Investire in borsa comporta sempre un certo grado di rischio. C’è da dire, però, che una gestione del rischio efficace può aiutare a mitigare le potenziali perdite (che putroppo ci sono!) e a proteggere il tuo portafoglio di investimenti.

Importanza della gestione del rRischio

La gestione del rischio è un componente fondamentale di qualsiasi strategia di investimento. Senza una gestione del rischio adeguata, gli investitori possono subire perdite significative che potrebbero compromettere i loro obiettivi finanziari a lungo termine.

La gestione del rischio non solo aiuta a proteggere il tuo capitale, ma può anche migliorare i tuoi rendimenti complessivi. Investendo in modo strategico e gestendo attivamente il rischio, puoi limitare le perdite durante i periodi di volatilità del mercato e sfruttare le opportunità di investimento quando si presentano.

Tecniche di Gestione del Rischio

Ci sono diverse tecniche che puoi utilizzare per gestire il rischio nel tuo portafoglio di investimenti. Ecco alcune delle più comuni:

Diversificazione: come abbiamo detto in precedenza, la diversificazione è una delle tecniche più efficaci per la gestione del rischio. Investendo in una varietà di asset, puoi ridurre il rischio che un singolo investimento possa avere un impatto negativo significativo sul tuo portafoglio. Asset Allocation: questa tecnica implica la suddivisione del tuo portafoglio tra diverse classi di asset in base alla tua tolleranza al rischio, ai tuoi obiettivi di investimento e al tuo orizzonte temporale. Stop Loss Orders: uno stop loss order è un ordine di vendita che viene eseguito automaticamente quando il prezzo di un’azione scende al di sotto di un certo livello. Questo può aiutare a limitare le perdite su un investimento specifico. Hedging: con questo termine si indica una tecnica che implica l’uso di strumenti finanziari, come le opzioni, per proteggere il tuo portafoglio da movimenti di prezzo sfavorevoli. Gli utenti più esperti la utilizzano sopratutto nei periodi di bear market per non svalutare i propri investimenti

C’è però da evidenziare una cosa fondamentale che nessuno vi dice: nessuna tecnica di gestione del rischio può garantire contro le perdite. Tuttavia, una gestione del rischio efficace può aiutare a proteggere il tuo portafoglio e a operare con più sicurezza sui mercati finanziari.

Investire in Borsa conviene?

Investire in borsa può essere molto profittevole e portare a guadagni, ma comporta anche dei rischi che è bene valutare attentamente. Vediamo quali sono i principali vantaggi e svantaggi.

I potenziali vantaggi dell’investimento in borsa sono:

Rendimenti elevati nel lungo period o: storicamente la borsa batte inflazione e investimenti a reddito fisso.

o: storicamente la borsa batte inflazione e investimenti a reddito fisso. Diversificazione : la borsa permette di distribuire il capitale su asset con bassa correlazione.

: la borsa permette di distribuire il capitale su asset con bassa correlazione. Liquidità : in genere disinvestire da titoli quotati è semplice e immediato.

: in genere disinvestire da titoli quotati è semplice e immediato. Possibilità di operare con piccole somme: anche con poche centinaia di euro è possibile iniziare.

Gli svantaggi e rischi da tenere in considerazione sono:

Volatilità : i prezzi in borsa oscillano anche bruscamente nel breve periodo.

: i prezzi in borsa oscillano anche bruscamente nel breve periodo. Competenza necessaria: occorre formarsi adeguatamente sull’analisi tecnica e fondamentale.

occorre formarsi adeguatamente sull’analisi tecnica e fondamentale. Perdita del capitale: non ci sono rendimenti garantiti, un investimento può andare male.

non ci sono rendimenti garantiti, un investimento può andare male. Costi e commissioni: queste vanno considerate e tenute sotto controllo.

Come investire in Borsa: le domande frequenti (FAQ)

Che cosa significa investire in Borsa? Significa acquistare o vendere azioni o altri strumenti finanziari quotati sui mercati borsistici, con l’obiettivo di ottenere un profitto dall’incremento del loro valore nel tempo. Quanto capitale serve per iniziare a investire in borsa? Per iniziare a fare trading in borsa sono sufficienti poche centinaia di euro. Le piattaforme consentono di partire anche con 100-200 euro. È possibile guadagnare sui ribassi di borsa? Sì, vendendo allo scoperto strumenti come i CFD è possibile ottenere profitti quando i prezzi scendono. Qual è il periodo migliore per investire in borsa? Non c’è un periodo ideale prefissato. Bisogna analizzare di volta in volta l’andamento dei mercati e cogliere le occasioni.

Conclusioni

Investire in borsa non è così difficile come potrebbe sembrare. Seguendo alcuni semplici consigli, diversificando il portafoglio, facendo le giuste analisi e monitorando attivamente gli investimenti è possibile ottenere buoni rendimenti nel lungo periodo.

La chiave è armarsi di pazienza, imparare costantemente e affidarsi a broker esperti. Investendo in modo consapevole è possibile far fruttare i propri risparmi.

In questa guida abbiamo visto una panoramica completa su come iniziare a investire in borsa, dalle strategie di investimento alla gestione del rischio, passando per la scelta del broker giusto. Ricorda, l’investimento in borsa non è un percorso verso la ricchezza rapida, ma richiede pazienza, disciplina e una solida comprensione del mercato finanziario.

Qui sotto vi segnaliamo alcuni dei migliori broker per poter iniziare: