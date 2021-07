Migliori app di trading: ecco quelle più affidabili e senza commissioni [2021]

Sul web e sugli store online sono presenti molte applicazioni che permettono di investire, ognuna con i suoi pro e i suoi contro. A prescindere dall’applicazione però, tutte quante hanno radicalmente modificato il modo do fare trading.

Infatti, esattamente come per i broker, le app di trading fanno sì che non sia più necessario recarsi in banca o utilizzare metodi complicati per comprare dei titoli o investire. Le app di trading permettono di operare direttamente da casa, hanno commissioni competitive e possono vantare velocità e sicurezza nelle operazioni.

La soluzione migliore per fare trading online è ancora oggi quella delle le piattaforme CFD certificate. Ad esempio con eToro (clicca qui per visitare il sito ufficiale) si hanno a disposizione strumenti molto utili come il copy trading per poter copiare le strategie dei migliori investitori o interi asset di mercato. Per saperne di più sul social trading di eToro clicca qui per visitare il sito ufficiale.

Ecco quali sono le migliori e le più sicure.

BROKER CARATTERISTICHE VANTAGGI ISCRIZIONE Social trading, copy trading Copy funds ISCRIVITI Servizio CFD Conto demo illimitato ISCRIVITI Spread bassi, CFD Segnali gratis ISCRIVITI Bonus da 25€ Conti Zero spread ISCRIVITI

App di trading: cosa sono

Le App di trading non sono altro che software del tutto simili a quelli che scarichiamo ogni giorno dall’Apple Store o dal Play Store.

A differenza delle classiche applicazioni però si tratta di programmi che permettono di acquistare e vendere titoli o comunque gestire le proprie posizioni di trading. Insomma le app di trading permettono ad ogni investitore di eseguire le proprie operazioni tramite smartphone o tablet, il tutto con delle interfacce dedicate a questi supporti.

Ovviamente non possono essere considerate come applicazioni quei programmi studiati per PC o MAC, anche se il loro funzionamento e piuttosto simile.

Se volete iniziare a fare trading e avete deciso di utilizzare un app, il consiglio è quello di fare affidamento solo ad applicazioni offerte da broker e intermediari di mercato. In questo modo potrete accedere a tutte le funzionalità dell’app, in totale sicurezza.

App di trading: Riepilogo

📊 Cosa sono Applicazioni che permettono di fare trading dal proprio smartphone o tablet. 💰Caratteristiche Gratis e senza commissioni ✅ Come iniziare Iniziare dal conto demo 💰 Migliore app per trading eToro 📚 App con corsi ed ebook OBRinvest

Migliori App per fare trading online

Come abbiamo detto le app di trading sono studiate per dispositivi e schermi più piccoli.

Alcuni esempi di applicazioni con una buona User Experience sono sicuramente la versione mobile di eToro o quella di MetaTrader. In ogni caso le app di trading, non solo offrono funzioni di base, ma sono dotate di sistemi e funzionalità avanzate, il che riduce l’eventuale gap con i supporti classici.

Sulle migliori app di trading è quindi possibile:

comprare e vendere titoli – l’acquisto vi proietterà nel mondo del trading e grazie ai grandi listini disponibili potrete trovare lo strumento che meglio si adatta alle vostre esigenze. Se avete acquistato molto probabilmente in futuro venderete, soprattutto se volete ottenere un ricavo. Le migliori app di trading, come eToro o OBRinvest , permettono anche di vendere i titoli in modo veloce e sicuro.

o , permettono anche di vendere i titoli in modo veloce e sicuro. Grafici e indicatori – un’app di trading che si rispetti deve avere una sezione decicata alle proiezioni e ai grafici. Si tratta di fonti d’informazione utilissime per chi vuole fare trading in modo sicuro e consapevole. Alcune delle migliori app di trading offrono la possibilità di utilizzare indicatori e segnali di trading, dando così un’analisi più approfondita.

App di trading di eToro

eToro è forse l’App di Trading più famosa e, viste le sue recensioni, sicuramente una delle migliori piattaforme per investire sulle principali borse internazionali.

Non solo perché l’app di eToro permette ai suoi utenti di fare trading su azioni, criptovalute come Ethereum o Ripple e molti altri strumenti.

Senza considerare che questa piattaforma può garantire standard di sicurezza estremamente elevati, commissioni competitive e la possibilità di aprire un conto Demo e il CopyTrading. In particolare il conto Demo offre la possibilità di testare la piattaforma e la vostra strategia senza rischi e utilizzando un fondo di denaro virtuale di 100.000 Euro. Il CopyTradig è invece una delle funzioni più innovative introdotte da eToro e disponibile anche sulla sua app.

Grazie a questa modalità gli utenti potranno copiare la strategia dei trader più esperti, in modo da iniziare subito a fare trading e allo stesso tempo imparare dei migliori.

Questo aspetto rende l'app di trading di eToronon solo una delle migliori, ma una delle più adatte a chi si avvicina per la prima volta al mondo del trading, che sia di azioni o di criptovalute.

App di trading di OBRinvest

Un’altra piattaforma che consigliamo spesso in questi casi è OBRinvest, anche questa regolamentata e autorizzata da enti come la CySEC.

Questo broker, oltre ad essere tra i più riconosciuti ed utilizzati è noto per la sua semplicità di utilizzo e per l’estrema velocità con la quale vengono processate le operazioni. In più OBRinvest offre una vasta gamma di funzionalità ai suoi utenti. Le più importanti sono il Conto Demo, un Ebook (che ouoi trovare qui) per la formazione sul trading e soprattutto i segnali di Trading.

Questi sono una delle caratteristiche più famose e apprezzate della piattaforma di trading, che offre indicazioni automatiche e mirate su molti asset. L’obiettivo è quello di rendere i trader più consapevoli e guidarli nella loro operatività.

App di trading di Plus500

Plus500 e la sua app di trading non hanno certo bisogno di presentazioni e possono essere annoverate tra le migliori. Disponibile sia su Apple che su Play Store e si distingue per la sua interfaccia intuitiva e molto simile a quella del broker di CFD stesso.

Anche su questa piattaforma è presente una modalità Demo grazie alle quale ci si può esercitare con denaro fittizio e senza correre rischi.

In ogni caso per avviare nel modo corretto l’applicazione dovrete scaricare l’app, registrarvi accettare il messaggio e decidere se iniziare subito a investire o avviare la modalità Demo.

App di trading gratis e senza commissioni

Le app di trading che abbiamo analizzato in questo articolo sono completamente gratuite come lo sono le piattaforme autorizzate.

Oggi infatti, grazie alle finanza decentralizzata e alle nuove piattaforme, non è più necessario pagare per fare trading, senza considerare le modalità Demo che permettono di utilizzare denaro virtuale.

Ovviamente nel momento in cui decideremo di iniziare a investire è importante ricordare che ci saranno da pagare delle commissioni e degli spread. Queste spese vengono applicate dalle app di trading, ma normalmente si tratta di costi davvero contenuti e sono sempre indicati sulle applicazioni.

Se dovessimo indicare le migliori app di trading gratuite potremmo citare eToro e OBRinvest.

Migliori App di trading per principianti

Anche i principianti possono approfittare delle possibilità offerte dalla finanza online e scegliere specifiche app di trading.

Su alcuni software infatti sono presenti strumenti dedicati ai principianti, così da aiutarli a prendere dimestichezza con le meccaniche e gli andamenti del mercato.

Per fare alcuni esempi le app di trading di Plus500 e Capital.com possiedono una sezione dedicata alla formazione con corsi, slide e video. Piattaforme come OBRinvest invece mettono a disposizione dei propri utenti l’assistenza telefonica di un esperto, che consiglierà all’investitore come muoversi e lo aiuterà a strutturare la sua strategia.

Questo servizio può essere richiesto direttamente dall’applicazione di OBRinvest e ed è gratuito.

Concludiamo la rassegna delle migliori app di trading per principianti con eToro, che offre ai trader strumenti come Copy Trading e Social Trading.

Nel primo caso parliamo di una modalità che permette di copiare la strategie di trader più esperti. In questo modo potrete imparare dai migliori e iniziare subito a guadagnare. Il Social Trading è invece una sorta di forum dove scambiare opinioni e informazioni sul mercato e sugli asset e rappresenta un ottimo modo per prendere spunti d’investimento. In ogni caso tutte le app presentate dispongono di una modalità demo, per testare la strategia con denaro virtuale e investire solo quando si è sicuri e consapevoli.

App per il trading automatico

Tra le tante possibilità che si possono praticare nel mondo degli investimenti online esistono strategie automatiche, presenti anche su alcune delle migliori app di trading.

Normalmente queste funzionalità non hanno vincoli e possono essere utilizzate sia traite PC, sia su smartphone e tablet. I

n questo caso non dovrete controllare costantemente l’andamento degli investimenti, ma ci sarà un “robot” a gestire le operazioni per conto vostro. Tuttavia le strategie non sono infallibili e ripetibili all’infinito, ma sono necessari studio, esperienza e una buona dimestichezza con gli asset per avere buoni risultati.

In generale le migliori app di trading automatico disponibili sugli store online sono:

Migliori app trading Forex

Se invece desiderate utilizzare le migliori app di trading per investire sul mercato del Forex, potete affidarvi a piattaforme come eToro e Capital.com.

Questo particolare mercato è arrivato, e si è reso disponibile sulle app di trading, piuttosto di recente e permette agli utenti di accedere alle coppie maggiori, minori o provenienti dall’estero. In più queste app riportano fedelmente i listini presenti sui broker e, di conseguenza, l’offerta è del tutto identica.

La comodità delle app di trading su Forex danno la possibilità di accedere ad uno dei mercati più liquidi del mondo, sia su breve che su lungo periodo, il tutto impiegando strumenti innovativi e precisi.

Ovviamente si da molto peso anche all’analisi tecnica, fondamentale per avere un’idea chiara del funzionamento del mercato e dei suoi andamenti.

Ma la grande novità è il fatto di poter integrare il mercato del Forex con strategie di copia o addirittura con strategie automatiche, e possono dare possibilità concrete e di pari livello rispetto al trading classico.

Come scegliere una app di trading

Ora che abbiamo analizzato alcune delle migliori App di Trading disponibili, possiamo cercare di capire come sceglierla.

La prima cosa da fare, proprio come quando bisogna scegliere un broker online, è controllare le licenze e di conseguenza il livello di sicurezza garantito. Infatti la presenza di licenze e certificati attesta che la piattaforma è stata sottoposta e ha superato i controlli di enti come la CONSOB.

È sempre meglio diffidare da broker o app di trading prive di licenza, il più delle volte sono poco sicuri e nascondono meccanismi poco trasparenti o truffe. Un altro importante aspetto da considerare sono i costi e le commissioni.

Molto spesso si tende a non controllare queste cifre, e la presenza sempre maggiore di app di certo non aiuta. Dietro alcune applicazioni infatti si possono nascondere costi molto elevati, che quindi potrebbero assottigliare i guadagni del trader. Inoltre e avete deciso di fare trading con un’app tenete d’occhio anche gli spread operativi e orientatevi verso piattaforme con spread bassi. Se così non fosse rischiereste di pagare cifre elevate ogni qualvolta eseguirete un’operazione.

Nello scegliere la migliore app per fare trading bisogna tenere presente quali sono i mercati su cui è possibile operare. Infatti, se una delle regole fondamentali della finanza è diversificare, allora perché privarsi della possibilità di investire su mercati diversi?

Perciò meglio scegliere applicazioni di trading che offrano più mercati come materie prime, criptovalute, azioni, ETF, Forex e molti altri.

Infine ciò che non deve mancare in un’app di trading è una sezione dedicata all’analisi tecnica. Certo osservare grafici e proiezioni su telefono o tablet non sarà comodissimo, ma è fondamentale se volete ottenere buoni risultati.

App di trading: le FAQ

Quali sono le migliori App di trading? Non esiste un’app migliore in assoluto e, visto che grossomodo le funzionalità sono simili, la scelta dipende dal profilo d’investimento dell’utente. In ogni caso è meglio scegliere applicazioni sicure, affidabili ed intuitive come quelle dei maggiori broker online, di cui abbiamo parlato nell’articolo. È importante la demo delle App di Trading? Esattamente come per il trading online la funzionalità demo, presente su molte app di trading, permette di provare le strategie d’investimento con denaro virtuale. Di conseguenza potrete fare esperienza senza rischi. Le App di Trading automatico funzionano? Come per tutte le operazioni che prevedono l’utilizzo di automatismi dipende. In generale App come quella di eToro, che permette di utilizzare queste strategie, mentre in altri casi si rischia solo di perdere denaro.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo analizzato le migliori e le più diffuse app di trading, che possono essere scaricate sia da Apple, che da Play Store.

Anche se non si può dire con certezza quale sia la migliore in assoluto, abbiamo potuto notare come ogni piattaforma abbia i suoi pro e i suoi contro. In ogni caso le app di cui abbiamo parlato sono totalmente gratuite, regolamentate e autorizzate da enti di controllo.

Infatti, che siate trader esperti o principianti, potrete avvalervi di strumenti precisi e innovativi, senza considerare che esistono strumenti dedicati proprio ai neofiti. Modalità come il CopyTrading, i segnali o i corsi di formazione sono perfetti per chi vuole avvicinarsi al mondo del trading e non vuole correre rischi.

Infatti tutte queste app possono garantire alti standard di sicurezza.

